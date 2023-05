Neues MMO klingt nach dem perfekten Spiel für Deutsche – Verlost jetzt erste Alpha-Keys

Kreuzer, Krone & Kabale ist ein neues MMO, das von dem deutschen Indie-Studio Magni Games entwickelt wird. In dem Spiel dreht sich alles um Wirtschaft, Aufbau und Politik. Inspirationen für das Spiel waren Titel wie Frostpunk und Die Gilde. Im Juni startet der erste “Family & Friends”-Test und im Anschluss daran soll die Alpha losgehen. Dafür könnt ihr jetzt Keys gewinnen.

Was ist das für ein Spiel? In Kreuzer, Krone & Kabale geht es um Wirtschaft, Politik und Intrigen. Ihr startet als kleiner Händler in einer Siedlung, in der sich auch andere NPCs und Familien mit eigener Hintergrundgeschichte befinden. Mit der Zeit arbeitet ihr euch immer weiter hoch, bis zum Amt des Statthalters. Von da an könnt ihr eure Siedlung dann auch optisch umbauen und sie am Ende bis zu einem Wirtschaftsimperium ausbauen können.

Ein besonderer Clou sind die Grafen im Spiel:

Dabei handelt es sich um NPCs, die Teile der Spielwelt kontrollieren. Pro Grafschaft wird es 15 Siedlungen geben.

Sie geben euch verschiedene Quests, die jedoch auch unangenehm sein könnten. So sollt ihr manchmal andere Spieler sabotieren müssen, was aber rein optional ist.

Wer den Auftrag ausführt, kann mit reicher Belohnung rechnen. Wer jedoch darauf verzichtet, kann im Ansehen seines Grafen sinken. Dieses Ansehen soll eine wichtige Währung im Spiel darstellen.

Neben den Grafen gibt es aber auch die anderen Spieler, mit denen ihr interagieren und handeln könnt. Jede Siedlung hat zudem verschiedene Rohstoffe, die besonders häufig vorkommen, um so das Handeln zu fördern. Spieler können sich auch zu Gilden zusammenschließen und so größere Aufträge zu meistern, die nicht mehr von kleinen Grafen, sondern vom großen König selbst kommen.

Da es sich bei Kreuzer, Krone & Kabale allerdings um ein strategisches MMO handelt, müsst ihr nicht mit actionreichen Kämpfen rechnen. Die Missionen bestehen aus verdeckten Aufträgen, wie Spionage oder Sabotage. Dafür manövriert euch vor allem durch verschiedene Menüs. Diese sollen jedoch laut dem Chef Christian Brümmer jedoch deutlich besser strukturiert sein und weniger kleinteilige Elemente bieten, als bei der Konkurrenz.

Einen ersten Einblick gibt euch dieses Teaser-Video:

Wann und wo erscheint das Spiel? Das MMO erscheint in einem eigenen Client auf Steam, Android und iOS, wobei ihr plattformübergreifend spielen könnt. Eine Konsolen-Version ist zudem nicht ausgeschlossen.

Der Release soll 2024 stattfinden, wobei es noch kein konkretes Datum gibt. Vorher wird es Alpha- und Beta-Tests geben.

Wie finanziert sich das Spiel? Das MMO soll als Free2Play-Titel erscheinen und sich über Cosmetics in einem Shop finanzieren. So kann man sich etwa andere Designs für Gebäude oder eigene Wappen kaufen. Auf Pay2Win hingegen wird verzichtet.

Alpha startet wohl noch im Sommer, doch ihr müsst das Spiel mit Ideen füttern

Was wissen wir über die Alpha? Am 1. Juni 2023 wird die “Family & Friends”-Alpha starten. Dort soll nur ein kleiner Kreis von ausgewählten Spielern teilnehmen dürfen. Die Ergebnisse des Tests sollen dann bis mindestens Mitte Juli ausgewertet werden, ehe es dann in die offizielle erste Alpha-Phase geht.

Ein genaues Datum für die erste Alpha gibt es also noch nicht, aber die Entwickler peilen offensichtlich noch diesen Sommer an.

Dafür habt ihr jedoch jetzt die Möglichkeit, Alpha-Keys zu gewinnen. Dafür sollt ihr den Entwicklern Designs für verschiedene Spiel-Inhalte zuschicken:

Es gibt drei Projekte, zu denen ihr euch äußern könnt. Bei allen geht es um die “ärmlichen Gebäude” – also Schmiede, Spelunke, Taverne und Wohngebäude. Die einzigen Vorgaben sind, dass es den Stil und die Möglichkeiten des 15. Jahrhunderts berücksichtigen sollen.

Für das Gewinnspiel 1 sollt ihr einen Text verfassen, wie die grundsätzliche Architektur der Gebäude aussehen soll.

Bei dem zweiten Gewinnspiel sollt ihr Designvorschläge machen, wie bestimmte Details aussehen könnten, etwa die Möblierung.

Gewinnspiel 3 möchte Vorschläge zum “Living Enviroment”, also was in den Gebäuden genau passiert.

Ihr müsst jedoch selbst nicht grafisch aktiv werden, sondern sollt einen Text verfassen. Die Entwickler haben dazu auch ein Beispiel geschrieben:

Designvorschlag Kirche: Die Kirche in Kreuzer, Krone & Kabale in ihrem ärmlichen Grundausbau sollte meiner Meinung nach eher einer kleinen Kapelle entsprechen. Der Eingangsbereich sollte ein Rundbogen sein. Der Architekturstil der Renaissance hielt seinerzeit Einzug, weshalb ich auf dem kleinen Turm der Kapelle einen Rundbogen sehe, auf welchem an der Spitze ein Kreuz zu sehen ist. Dieser hat offene, große, halbrunde Fenster, welche den Blick auf die Glocke freigeben. An den Seiten der Kapelle befinden sich ebenfalls Fenster, jeweils 2-3 pro Seite, diese sind oben halbrund und unten eckig. Da die Kapelle sehr ärmlich ist, sollte diese aus Holz oder Lehm gefertigt sein, feste Ziegelsteine wären zu viel. Das Dach sollte daher entweder aus Stroh oder ebenfalls aus Lehm bestehen.

Jeder Spieler darf an allen drei Aktionen teilnehmen, kann jedoch nur einen Key gewinnen. Weitere Details findet ihr auf dem Discord-Server des Spiels.

Deutsche lieben Aufbau- und Wirtschaftsspiele, auch im Multiplayer

Was macht das MMORPG für deutsche Spieler interessant? Deutsche sind vernarrt in Aufbau- und Wirtschaftsspiele. Browsergames wie Die Stämme und Grepolis von InnoGames erfreuen sich großer Beliebtheit und auch sonst werden hier Titel wie Anno oder Die Siedler sehr intensiv gespielt.

Unsere Kollegen von der GameStar bezeichnen Strategiespiele sogar als „deutsches Genre“ (via GameStar). Kreuzer, Krone & Kabale passt also perfekt zu uns.

Spricht euch die Idee des MMOs an? Oder könnt ihr mit dem Thema Strategiespiele überhaupt nichts anfangen? Schreibt es gerne in die Kommentare.