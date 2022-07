Neues MMO legt Fokus auf Wirtschaft, Politik und Aufbau – Klingt nach dem perfekten Spiel für Deutsche

Kreuzer, Krone & Kabale ist der Name eines neuen MMOs, das von dem deutschen Indie-Studio Magni Games entwickelt wird. Der Fokus liegt auf Wirtschaft, Aufbau und Politik. Nach eigener Aussage holte sich das Team Inspirationen von dem RTS Frostpunk und dem Klassiker Die Gilde. Wir von MeinMMO haben mit Christian Brümmer (Titelbild) von Magni Games gesprochen.

Worum geht es in dem Spiel? In Kreuzer, Krone & Kabale geht es um Wirtschaft, Politik und Intrigen. Ihr baut euch eure eigene Siedlung auf, handelt mit Spielern und erledigt Aufträge für die Grafen. Diese sind NPCs, die Teile der Spielwelt kontrollieren.

Ihr startet als kleiner Händler in der Siedlung. Mit der Zeit steigt ihr immer wieder auf, bis zum Amt des Statthalters. Von da an könnt ihr eure Siedlung dann auch optisch umbauen.

Ihr erledigt Aufgaben für euren Grafen, die jedoch auch unangenehm sein können. So sollt ihr andere Spieler sabotieren, was aber rein optional ist. Wer es jedoch nicht tut, kann im Ansehen seines Grafen sinken. Dieses Ansehen soll eine wichtige Währung darstellen.

Es handelt sich um ein strategisches MMO und wird vor allem in Menüs gesteuert. Diese sollen laut Christian Brümmer jedoch deutlich besser strukturiert sein und weniger kleinteilige Elemente bieten, als bei Konkurrenz-Spielen.

Alle Spieler von Kreuzer, Krone & Kabale befinden sich in einer gemeinsamen Welt. Über eine 3D-Karte kann man diese Welt erkunden und auch die Siedlungen anderer Spieler besuchen.

Es wird Gilden geben, in denen man zusammenspielt und größere Aufträge meistert.

Handel wird mit anderen Spielern, aber auch in der Siedlung selbst auf Märkten möglich sein.

Es soll keinen Königsweg geben. Jede Entscheidung, die ihr trefft, soll unterschiedliche Konsequenzen tragen.

Das Spiel wird dabei nicht für den Browser, sondern in einem eigenen Client umgesetzt. Der Release ist für Steam, Android und iOS geplant, wobei ihr plattformübergreifend spielen könnt. Eine Konsolen-Version ist zudem nicht ausgeschlossen.

Einen ersten Einblick gibt euch dieses Teaser-Video:

3 Personen entwickeln das neue Free2Play-MMO, bei dem die Fans mitbestimmen dürfen

Wer steckt hinter dem Spiel? Magni Games ist ein deutsches Indie-Studio mit dem Sitz in Braunschweig. Derzeit arbeiten dort drei Personen an dem MMO, zu dem die Idee im Jahr 2021 entstand. In einem Dev-Diary gaben sie einen Einblick hinter die Kulissen (via YouTube).

Wie finanziert sich das Spiel? Das MMO soll als Free2Play-Titel erscheinen und sich über Cosmetics in einem Shop finanzieren. So kann man sich etwa andere Designs für Gebäude oder eigene Wappen kaufen. Auf Pay2Win hingegen wird verzichtet.

Artworks zu Kreuzer, Krone & Kabale.

Wann soll es erscheinen? Bis Ende 2022 soll es einen fertigen Prototypen geben, der dann mit einer Reihe von Spielern getestet werden soll. Es wird zudem nach einem Investor oder Publisher gesucht, wobei Kreuzer, Krone & Kabale in jedem Fall fertiggestellt werden soll.

Dabei ist den Entwicklern vor allem das Feedback der Spieler wichtig. Sie sollen mitentscheiden, in welche Richtungen sich das Spiel entwickelt. So verriet Christian Brümmer, dass die Position der Grafen künftig auch von Spielern eingenommen werden könnten, wenn sie sich dies wünschen würden.

Gibt es Probleme mit dem internationalen Namen? Kreuzer, Krone & Kabale lässt sich am einfachsten mit KKK abkürzen. Da dies aber eine problematische Abkürzung gerade im amerikanischen Raum ist, heißt das Spiel international Coins, Crown & Cabal (CCC).

Deutsche lieben Aufbau- und Wirtschaftsspiele

Was macht das MMORPG für deutsche Spieler interessant? Deutsche Spieler sind vernarrt in Aufbau- und Wirtschaftsspiele. Nicht umsonst sind Titel wie Die Siedler oder Anno gerade in Deutschland sehr beliebt. Doch auch Browsergames wie Die Stämme und Grepolis von InnoGames erfreuen sich großer Beliebtheit.

Unsere Kollegen von der GameStar bezeichnen Strategiespiele sogar als „deutsches Genre“ (via GameStar). Entsprechend passend ist es, dass Kreuzer, Krone & Kabale von einem deutschen Studio umgesetzt und natürlich auch auf Deutsch veröffentlicht wird.

Spricht euch die Idee des MMOs an? Oder könnt ihr mit dem Thema Strategiespiele überhaupt nichts anfangen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

