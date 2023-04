Steam: Neues MMORPG startet in 2 Wochen – Lässt euch machen, was ihr wollt, aber sterben solltet ihr nicht

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Außerdem solltet ihr wenig Wert auf eine moderne Grafik legen, denn dann seid ihr bei dem MMORPG sicher falsch. Wer hingegen an Spiele wie EverQuest, UO und Tibia erinnert werden und in Nostalgie schwelgen möchte, ist hier richtig.

Für wen lohnt es sich? Ethyrial: Echoes of Yore richtet sich an MMORPG-Fans, die eine Challenge suchen und damit leben können, auch mal etwas riskieren zu müssen und möglicherweise zu verlieren.

Das Zusammenspiel mit anderen ist bei Ethyrial: Echoes of Yore daher sehr wichtig. Ihr sucht euch eine Gilde und tretet im PvP gegen andere an. Alternativ könnt ihr gemeinsam PvE-Inhalte bestreiten.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um ein MMORPG der alten Schule , das optisch zunächst an Tibia, Ultima Online oder gar Minecraft erinnert. Ihr erstellt einen Charakter und betretet die Welt Irumesa, die viele Geheimnisse zur Entdeckung bereithält.

Am 01. Mai 2023 soll Ethyrial: Echoes of Yore auf Steam spielbar sein. Es stammt vom Entwickler Gellyberry Studios und wird publiziert von Freedom Games.

