Final Fantasy XIV: Ein 9 Jahre alter Dungeon killt übermütige MMORPG-Spieler mit zu starker Ausrüstung

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

In manchen FFXIV-Spielerkreisen gibt es daher den Insider-Joke “Respect the mechanics”. Damit bezieht man sich auf alte Mechaniken, die man dennoch ausführen muss und sie nicht ignorieren darf, weil es sonst zu einem Wipe kommen würde.

Final Fantasy XIV: Saisonalen Events im Ticker – Das steht in den nächsten Monaten an

Wenn die Trash-Mobs dabei also volle HP haben, dann führt das sofort zu einem Wipe. In dem Video wäre das ebenfalls passiert, hätte der Tank nicht schnell reagiert und einen defensiven Limit-Break für die ganze Gruppe gezündet. Er konnte den erlittenen Schaden gerade noch so genug reduzieren, dass es kein gruppenweiter One-Shot wurde.

Bei einem so alten Dungeon wie Haukke Herrenhaus (schwer) werden die Mechaniken von den Spielern aber oft ignoriert. Immerhin will man da zügig durch und der direkteste Weg dafür liegt meistens darin, den Boss einfach zu vernichten. Zwar wird man beim Betreten von Stufe 90 auf Stufe 50 heruntergesetzt, aber die Spieler sind dank Rüstung und Balance-Anpassungen immer noch extrem schnell.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to