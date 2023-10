Starfield: Ältere Spieler erklären, warum gerade sie das RPG so lieben

Starfield spaltet Gamer – manche lieben das neuste Rollenspiel von Bethesda, andere zeigen sich enttäuscht und üben scharfe Kritik. Im Subreddit des Space-Abenteuers ist jetzt ein Gespräch zwischen älteren Spielern entflammt, die erklären, warum ausgerechnet sie das Spiel so lieben.

Warum lieben ältere Spieler Starfield? Das Gespräch begann mit dem über 900 Wörter langen Post eines Reddit-Nutzers, der erklärt, er sei in seinen 30er-Jahren und habe nicht mehr die Zeit, bestimmte Spiele zu spielen. Spiele, die ein gewisses Maß an Hingabe und Engagement erfordern, könne er nicht mehr in seinem Tagesablauf unterkriegen. Arbeit, Familie, haushaltliche Pflichten, körperlicher Fitness – all das brauch Zeit.

Starfield und andere Spiele von Bethesda seien wiederum jederzeit zwischendurch spielbar. Wenn er nur 20 Minuten Zeit hat, schaffe er immerhin einen Dungeon. Wenn er mehr Zeit hat, beispielsweise an einem Wochenende, beende er vielleicht eine ganze Fraktionsquestreihe. Sollte er dennoch mal beim Zocken gestört werden, könne er das Spiel einfach pausieren, speichern und später weitermachen (via Reddit).

Selbst wenn man zu müde zum Spielen ist, aber trotzdem „der realen Welt entfliehen“ möchte, sei das in Spielen von Bethesda möglich, weil man einfach in eine Richtung laufen und die Umgebung, die Spielwelt genießen könne, erklärt der Nutzer und fasst zusammen: „Einfach ausgedrückt, mein reales Leben hat keinen negativen Einfluss auf meine Freude an Bethesda-Spielen und Bethesda-Spiele haben keinen negativen Einfluss auf mein reales Leben.“

Einige Spieler stimmen zu: Der Reddit-Post sammelte innerhalb eines Tages über 2.000 Upvotes und wurde mit 1.400 Kommentare auch reichlich kommentiert. Manche Spieler stimmen den Aussagen des Posterstellers zu und denken ebenfalls, dass Starfield ideal ist, um es neben den Alltagsaufgaben eines erwachsenen Menschen mit Familie zu spielen.

„Starfield ist ein Vergnügen für Gelegenheitsspieler und für Spieler mittleren Alters.“

„Ich bin 63 Jahre alt und habe die gleichen Probleme. Arbeit, Familie, ältere Eltern, Haus, etc. Ich brauche Spiele, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich vorankomme, auch wenn es nur in kleinen Schritten ist. Ich habe MMOs immer geliebt, aber ich kann die Zeit einfach nicht mehr rechtfertigen. Das und die Tatsache, dass man ein Spiel nicht einmal mitten im Kampf unterbrechen kann, macht viele Spiele heutzutage einfach zu einem No-Go.“

„Ich bin 35 Jahre alt und Vater eines 7 Monate alten Kindes. In den letzten 7 Monaten habe ich mich zu Einzelspieler-Spielen hingezogen gefühlt, hauptsächlich wegen der „Pause“-Funktion. Einige Spiele lassen sich allerdings immer noch nicht pausieren, wie Elden Ring und Lies of P. Ich konnte also nicht so viel davon spielen, wie ich gerne würde.“

„Ich bin mit meinem zweiten Kind in Elternzeit und habe gestern einen ganzen Babyschlaf damit verbracht, auf einem Mond mit geringer Schwerkraft herumzuhüpfen. Gut investierte Zeit.“

Andere Spieler widersprechen: Es gibt in den Kommentaren des Posts allerdings euch Spieler, die dem Postersteller widersprechen und finden, das Spiel sei zwar gut, habe aber dennoch Probleme.

„Als 40-jähriger Gamer bin ich mit dieser Einschätzung überhaupt nicht einverstanden. Das Spiel ist gut. Kein Meisterwerk, aber unterhaltsam.“

„Ich kann über Kommentare wie ‘Ich bin ein älterer Gamer, Mitte 30’ nur lachen. Als Gamer mittleren Alters denke ich immer noch, dass dieses Spiel mittelmäßig ist und viel Arbeit braucht. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie dieses Spiel einfach nicht meine Zeit respektiert.“

Starfield-Spieler sind sich allerdings nicht in jedem Gespräch uneinig: Als die Community diskutierte, was das Beste am Spiel sei, waren sich viele Nutzer einig:

