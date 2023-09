Fans von Starfield diskutieren, was das Beste am Spiel sei und sind sich bei einer Sache einig

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Ein Extralob gab es für die Umsetzung von Schusswechseln bei geringer Gravitation. So kann euch beispielsweise der Schuss einer kräftigen, ballistischen Schrotflinte bei geringer Gravitation nach hinten schleudern und spielt sich dementsprechend in solchen Situationen ganz anders als Laser-Waffen.

Welche Features mögen die Spieler sonst noch? Die zweitmeisten Upvotes (knapp 700) erhielt tatsächlich das Gunplay (via Reddit ). Die Art, wie sich die Waffen in Starfield verhalten, sei einfach wirklich gut und eine Verbesserung im Vergleich zur Fallout-Reihe.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Auch ein weiterer Kommentar mit über 230 Upvotes spricht von dem Schiffsbau und der Anpassung als seinen Favoriten (via Reddit ). Generell ist die Liebe zum Schiffsbau in den vergangenen Wochen im Starfield-Subreddit zu erkennen.

Im Starfield-Forum auf Reddit hat ein Spieler gefragt, was das Beste an Bethesdas neustem Rollenspiel ist. Für ihn selbst sei es die Erkundung sowie die Tatsache, dass es unheimlich viel neben der Hauptstory zu tun gibt (via Reddit ).

Was ist für Starfield-Fans das Beste am Spiel? Der Schiffsbuilder.

Die Spieler von Starfield haben sich gefragt, was das Beste an dem Rollenspiel ist und ein Feature erhielt besonders viel Zustimmung.

Insert

You are going to send email to