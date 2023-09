Starfield: Spieler werden von Kinder-Klonen verfolgt, die sogar euer Raumschiff besiedeln

Einige Spieler von Bethesdas Rollenspiel Starfield sind sauer, weil ein Kinder-Klon ihnen die Immersion zerstört.

Was hat es mit den Kinder-Klonen auf sich? In Spielen treffen wir viele unterschiedliche NPCs, die nicht alle für die Handlung von Bedeutung sind. Besonders für unbedeutende NPCs werden dann häufig die gleichen Charaktermodelle genutzt, die sich in einem gewissen Rahmen im Spiel wiederholen. Das ist in GTA 5 der Fall, in Cyberpunk 2077 und auch in Starfield.

In Bethesdas neustem Rollenspiel stört das allerdings einige Spieler auf Reddit, denn wie viele andere NPCs auch, wiederholen sich in Starfield obendrein die Modelle der Kinder. Eines von den Kindern, dessen Gesicht die Spieler an jeder Ecke der besiedelten Systeme entdecken, ist Sams Tochter Cora.

Die Nutzer beschreiben die immergleichen Charaktermodelle als „Immersions zerstörend“.

Wieso ist das Charaktermodell von Cora so schlimm? Sam ist einer der wichtigsten Begleiter der Spieler und wird im Laufe der Hauptstory als Mitglied der Constellation eingeführt.

Anschließend kann Sam euch als Crew-Mitglied begleiten – und ja, er bringt Cora mit, die fortan auf eurem Schiff lebt. Cora ist dementsprechend ein nahezu genauso wichtiges und permanent präsentes Mitglied eurer Besatzung, wie es auch Sam oder Vasco sind. Sie ist zudem ein zentraler Bestandteil von Sams eigener Story.

Die Spieler stört es also, dass die Gestalt eines Hauptcharakters ebenfalls für belanglose NPCs genutzt wird. Man stelle sich vor, in The Witcher 3 würde man ständig Kindern begegnen, die aussehen wie Ciri.

Verschlimmert wird das ganze dadurch, dass ihr mit Sona zeitgleich ein zweites Kind auf eurem Schiff haben könnt, das Cora zum Verwechseln ähnlich sieht. Das merkt auch Reddit-Nutzer „Lurid-Jester“ an und fügt hinzu, dass das Problem dadurch schwieriger zu ignorieren sei (via Reddit).

Mit Annie Wilcox könnt ihr in Akila City, einer der wichtigsten Orte in Starfield, einen weiteren Cora-Klon treffen, der ebenfalls eigene Dialogzeilen mitbringt.

Vielleicht sollte Bethesda einfach die Option hinzufügen, alle Kinder in Starfield mit Cora anzusprechen, gefolgt von einer Entschuldigung, man habe sie mit Sams Tochter verwechselt.

Wenn ihr Sam und Cora von eurem Schiff schmeißen wollt, lest ihr auf MeinMMO, wo ihr Ersatz findet:

Starfield: Alle Begleiter und wie man sie bekommt