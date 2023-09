Starfield: Alle Begleiter und wie man sie bekommt

In Starfield habt ihr eine große Auswahl an Begleiter, die ihr mit auf eure Reise nehmen könnt. Was Companions sind, wie viele zur Auswahl stehen und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was sind Begleiter? Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, sind Begleiter computergesteuerte Personen in Starfield, die euch auf euren Reisen begleiten können.

Vorwiegend helfen sie euch im Kampf aus und bieten euch zusätzliche Feuerkraft. Doch auch mit eurer Tragekapazität können sie euch weiterhelfen und euch das eine oder andere Item abnehmen und verstauen.

Wie viele Begleiter gibt es? Bethesda selbst sprach in einem Interview über die Vielzahl an Begleitern, die Starfield besitzt. Es war die Rede von über 20 benannten Charakteren, die euch folgen, im Kampf helfen sowie eure Last tragen können.

In unserer Liste teilen wir die Companions in drei Kategorien ein:

Begleiter von der Constellation Für die Story wichtige Personen mit den meisten Interaktionsmöglichkeiten

Optionale Begleiter Personen, die ihr auf Missionen treffen

Begleiter die angeheuert werden können Personen, die euch für Credits folgen



Wir gehen nun ins Detail und zeigen euch, welche Begleiter genau existieren, wie diese heißen und was ihr dafür tun müsst, um sie anzuheuern.

Alle Begleiter der Constellation – Mit Fundort

Vasco

Vasco

Wo finde ich diesen Begleiter? Vasco ist ein Roboter, den ihr automatisch in der ersten Mission „Ein kleiner Schritt“ kennenlernen werdet.

Sarah Morgan

Sarah Morgan

Wo finde ich diesen Begleiter? Sarah lässt sich zum Ende eurer ersten Mission „Ein kleiner Schritt“ treffen. Sie ist die Chefin der Constellation und wird euch empfangen.

Sam Coe

Wo finde ich diesen Begleiter? Sam lässt sich relativ früh in der Hauptstory während der Mission „Das leere Nest“ finden.

Andreja

Wo finde ich diesen Begleiter? Andreja könnt ihr während der Quest „Ins Unbekannte“ finden, wenn euch Vladimir schickt, um nach ihr zu schauen.

Barrett

Wo finde ich diesen Begleiter? Barrett könnt ihr erst ab der Mission „Rückkehr nach Vectera“ rekrutieren.

Auf Seite 2 geht es zu den optionalen Begleitern.