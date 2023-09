Starfield: 5 der besten Planeten und Monde, um einen Außenposten zu bauen

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Schiff in Starfield macht sich eigenständig, kämpft ohne Spieler gegen NPCs, greift Verbündete an

Entwicklerin macht so gute Mods für Skyrim, dass Bethesda sie einstellt, platzierte Müll in Starfield

Was macht den Planeten so gut? Eridani 2 ist nicht nur ein schöner Planet mit mäßiger Flora und Fauna, er kombiniert die Eigenschaft eines ansehnlichen Feriendomizils mit einigen brauchbaren Ressourcen.

Was macht den Planeten so gut? Porrima IV-d empfehlen wir als Mining-Außenposten, mit dem ihr Geld verdienen könnt, da ihr auf dem Mond von Porrima IV-d die wertvollen Ressourcen Carbonsäure, Neon und vor allem Plutonium abbauen könnt.

Was macht den Planeten so gut? Anders als Andraphon und Voss empfehlen wir Cassiopeia I nicht, weil ihr dort brauchbare Ressourcen ausgraben könnt. Cassiopeia sticht vor allem durch seine Flora und Fauna hervor.

Was macht den Planeten so gut? Auch Voss ist zu Beginn ein sehr guter Standort für einen Außenposten und eine ideale Ergänzung zu Andraphon. Voss ist der Mond von Olivas im „Alpha Centauri“-System, das ihr im Laufe der Hauptstory häufig besuchen werdet.

Was macht den Planeten so gut? Andraphon ist ein Mond des Planeten Sumati im Narion-System und besonders gut als erster Außenposten geeignet, da er drei Ressourcen bietet, die für viele Strukturen benötigt werden.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wir zeigen euch nun kurz alle 5 Planeten und Monde in Detail und erklären euch, weshalb diese so gut sind.

Insert

You are going to send email to