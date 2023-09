Starfield: Aufdringlicher Weltraum-Stein verfolgt einen Spieler über 90 Stunden, sprengt sogar seine Hochzeit

Wenn ihr in Starfield mit eurem Schiff durch den Weltraum reist, werdet ihr verschiedene Planeten, Raumstationen, Monde und haufenweise Meteoriten entdecken. Doch einige Spieler auf Reddit berichten, dass sie von vereinzelten Meteoriten verfolgt werden – egal wohin sie fliegen.

Was hat es mit dem Weltraum-Stein auf sich? Auf Reddit gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Meldungen, in denen Spieler berichten, dass sie in Starfield von Gesteinskörpern verfolgt werden.

Der Reddit-Nutzer “Ultimastar” werde nach eigenen Angaben von einem Felsen bereits über 90 Stunden verfolgt. Er bemerkte den aufdringlichen Weltraum-Stein das erste Mal, als er etwa 10 Stunden Spielzeit hatte.

Mittlerweile sei Ultimastar bei 100 Stunden Spielzeit und der kleine Stein befinde sich weiterhin an der Seite des Spielers. In einem Post schreibt er, sein ungewöhnlicher Begleiter habe sogar an der ingame-Hochzeit seines Charakters teilgenommen.

Den Reddit-Post von Ultimastar seht ihr hier:

Weitere Spieler werden von Steinen und sogar Städten verfolgt

Kommt das öfters vor? Ja, es gibt zahlreiche weitere Posts auf Reddit von Spielern, die ungewöhnliche Begleiter haben. Bereits in den Kommentaren des Posts von Ultimastar schreibt ein Nutzer, er habe 5 oder 6 solcher Steine um sein Raumschiff gehabt (via Reddit).

Ein Nutzer wird ebenfalls seit über 30 Spielstunden von einem kleinen Meteoriten verfolgt (via Reddit), ein anderer berichtet von einem kleinen Wald, der ihm folgt (via Reddit).

Ein Spieler hat sogar die komplette Stadt New Atlantis, die größte Stadt des Spiels, hinter sich (via Reddit)

Wie reagiert die Community? Viele Nutzer reagieren eher humorvoll auf den kuriosen Spielfehler und posten Witze unter die verschiedenen Reddit-Beiträge. Die Spieler nennen die steinigen Begleiter Haustiere und scherzen, sie wollen die Steine streicheln.

„Die Familie will nicht campen gehen, ich bringe das Camping zu ihnen.“ – als Kommentar zu dem fliegenden Wald

„Der Weltraum war leer. Der Weltraum war weit. Der Weltraum war kalt und freudlos. Dann kam der Stein in mein Leben. Niemals bedürftig. Niemals klagend. Niemals verurteilend. Einfach nur… immer da. Der Stein ist mein Anker, in einem gefühllosen Universum.“ – als Kommentar zu dem fliegenden Stein

„Die Crimson Fleet wird dich sicher dafür belohnen, dass es dir gelungen ist, ganz New Atlantis zu stehlen.“ – als Kommentar zur fliegenden Stadt

„Das ist nur ein FBI-Agent, der dich im Spiel beobachtet.“- als Kommentar zu dem fliegenden Stein

Gibt es eine Lösung für den Fehler? Ein Nutzer berichtet auf Reddit, er habe den Bug tagelang gehabt, bis er seinen Xbox Cache gelöscht hat. Danach sei er nicht mehr von Steinen begleitet worden.

Der User gibt aber auch an, dass das Löschen des Caches zwar bei ihm geholfen habe, er aber nicht garantiere, dass das bei jedem funktioniert. Ein weiterer Nutzer hat das im Anschluss getestet, wurde jedoch weiterhin von Steinen verfolgt.

Ob das Löschen des Caches bei euch demnach hilft, ist derzeit ungewiss.

Falls ihr keine Steine, sondern Raumschiffe kapern wollt, erfahrt ihr hier, wie das geht:

