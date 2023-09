Bethesda-Chef Todd Howard sagt: Wenn ihr in Starfield ständig überladen seid, ist das eure eigene Schuld

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

So könnt ihr eure Begleiter einfach mit dem Krempel vollstopfen, provisorische Außenposten bauen, den Container in der Loge mit unendlichem Lagerplatz nutzen oder Cheats verwenden .

Es ist aber auch einfach viel zu verlockend, wenn überall Loot herumliegt – sogar in Toiletten . Volle Rucksäcke und Überladung sind Themen, die die Spieler in Starfield immer wieder beschäftigen. Spieler sammeln immer wieder Tipps, um das Problem der Überladung zu lösen.

Das sagt Todd Howard zu Loot-Fans: In dem Gespräch mit Ted Price spricht Todd Howard über die Freiheiten, die Spieler in Starfield haben. So können sie selbst entscheiden, wohin sie gehen und was sie tun. Und das ist vor allem dann Thema, wenn die Spieler looten.

Dabei lassen sich Tabletts, Bleistifte und Co. doch so gut verkaufen. Hier findet ihr Tipps, wie ihr schnell Geld verdienen könnt:

In einem Interview, das als YouTube-Folge am 25. September hochgeladen wurde, spricht Todd Howard mit Ted Price von „The AIAS Game Maker’s Notebook Podcast“ über das Phänomen, dass Spieler einfach alles aufsammeln müssen und direkt überladen sind. Dabei brauche man den ganzen Kram doch gar nicht.

