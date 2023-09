Starfield: Streamer findet zufällig Loot an dem wohl unüblichsten Ort – „Das ändert alles“

Spiele wie Starfield laden zum Erkunden und Entdecken ein. Dass man Loot auch auf dem stillen Örtchen findet – damit hätte ein Streamer wohl nicht gerechnet.

Auf X, ehemals Twitter, zeigt der Twitch-Streamer „Blurbs“ in einem Videoclip, wie sein Spielcharakter in einer Toilette in Starfield steht. Als er den Klodeckel mit etwas Mühe und Improvisation öffnet, erwartet ihn eine Überraschung in Form eines nützlichen Items.

Denn eigentlich kann man die Toiletten in Starfield gar nicht öffnen.

In Starfield öffnet ihr Toiletten mit Handtüchern, total logisch

Was sieht man im Videoclip? Auf X (ehemals Twitter) postet Blurbs am 7. September ein Video und schreibt dazu: „Meine bisher größte Entdeckung in Starfield.“ Sein Spielcharakter öffnet total versehentlich die Toilette vor sich, indem eine Leiche gegen den Klodeckel geschoben wird.

Daraufhin sagt Blurbs: „Moment mal. Man kann die Toiletten öffnen?“ Anschließend sucht er sich einen Gegenstand, um den Deckel zu öffnen. Mit einem gefalteten Handtuch schiebt er den Klodeckel hoch und entdeckt ein Medipack in der Toilette.

Er reagiert sichtlich überrascht:

Oh mein Gott, da ist ein Medipack. In der Toilette, die man nicht manuell öffnen kann. Das ändert alles.

Danach ist er gleich ein zweites Mal überrascht, denn: als er den Klodeckel ein weiteres Mal öffnet, ist bereits ein neues Medipack gespawnt.

Hier seht ihr das 46-sekundenlange Video:

Warum ändert das alles? Loot findet sich in solchen Spielen an fast jeder Ecke. Einige Spieler gehen in RPGs und vor allem in Games mit einer offenen Spielwelt sehr gründlich beim Looten vor. Sie laufen Orte ab, durchsuchen auch die kleinsten Räume, klettern Felsen hoch, durchleuchten jede dunkle Ecke.

Zwar betreten Spieler zum Looten sicherlich auch das eine oder andere Klo, aber sie werden vermutlich nicht jeden Klodeckel anheben, um zu schauen, ob sich dort wertvolle Beute versteckt – zumal man die Toiletten in Starfield eigentlich gar nicht öffnen kann.

Andere Spieler ärgern sich nicht mit Toiletten-Deckeln herum, sondern eher mit fiesen NPCs.

Das Video und die Erfahrung von Blurbs zeigen auf, dass sich ein zweiter Blick durchaus lohnen kann. Ob ihr den Aufwand für ein Medipack – oder ein ähnliches Item – betreiben wollt, bleibt euch überlassen.

In den Kommentaren wird Blurbs gefragt, wie er es überhaupt schafft, Gegenstände festzuhalten und vor sich herzubewegen. Dafür müsst ihr die „Benutzen“-Taste länger gedrückt halten, mit der ihr Items eigentlich aufheben würdet.

