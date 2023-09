Also doch: Eimer machen euch in Starfield zu Meisterdieben – Aber etwas anders als in Skyrim

Öfter ist zu lesen, dass Leute sich an den Laden Silver Rush in Fallout: New Vegas erinnern. Dort gab es wertvolle Waffen auf dem Tresen und die wollten auch ein gutes Stück bewegt werden, bevor die üblen Securitys nicht mehr skeptisch geguckt haben.

So löst ihr euer Gewichtsproblem in Starfield ein für alle Mal

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr könnt das Teil drehen, wenden, auf Köpfe, Schränke oder Planetenoberflächen ablegen. Mit der Mechanik könnt ihr auch euer Schiff dekorieren – die Gegenstände bleiben an Ort und Stelle. So lassen sich übrigens auch viele zusätzliche Gegenstände im Schiff lagern .

In Starfield funktioniert das leider nicht . Das hält Spieler aber nicht davon ab, den Quatsch trotzdem auszuprobieren. Und tatsächlich: Eimer sind auch in Starfield die Werkzeuge von Meisterdieben – jedes andere Item macht es aber auch.

Dietriche und Schleichen – darauf basieren eigentlich die Mechaniken zum Stehlen in den Spielen von Bethesda. Das ist auch in Starfield nicht anders, auch wenn das „Schlösserknacken“ etwas anders funktioniert.

In The Elder Scrolls: Skyrim sind Eimer das Werkzeug der Meisterdiebe und auch im neuen Bethesda-RPG Starfield erleichtern Gegenstände eure Raubzüge.

Insert

You are going to send email to