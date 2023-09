Starfield: Holt euch eine starke Starter-Rüstung ohne Stress – Ihr müsst sie nur einsammeln

Es ist nicht ganz sicher, ob es von den Entwicklern gewollt ist, dass ihr euch den Anzug holt, ohne ein Meister-Schlossknacker zu sein. Aber so groß wäre ja auch diese Hürde nicht. Also schnappt euch das starke, stylische Teil und holt euch noch mehr gutes Zeug.

So löst ihr euer Gewichtsproblem in Starfield ein für alle Mal

Optisch macht die zusammenpassende Garnitur auch was her. Da es kein Transmog-Feature in Starfield gibt, sollte man die Optik nicht unterschätzen.

Was bringt die Ausrüstung? Ihr bekommt einen Rucksack, einen Helm und einen Anzug, alle mit „normaler“ Seltenheit. Es sind also keine Perks oder besonderen Effekte auf den Teilen zu finden. Es ist eine Standardrüstung für den Start, allerdings sind die Abwehrwerte richtig stark:

Um das Schloss zu knacken, braucht ihr den Skill eigentlich auf „Meister“. Allerdings könnt ihr an der rechten vorderen Kante am oberen Stück die Figur hinter der Glaswand anwählen und das Inventar der Figur öffnen. Dadurch könnt ihr euch auch ohne Schlossknacker-Erfahrung den Anzug holen.

Insert

You are going to send email to