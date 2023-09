Starfield: Spieler testet, ob man stirbt, wenn man zu viel CO₂ durch Überbelastung erzeugt

In Starfield verhält es sich mit dem Sauerstoff wie mit der Ausdauer in anderen Spielen – er sinkt bei zu viel Belastung. Ein Spieler hat getestet, was passiert, wenn man das komplett ausreizt.

Sobald ihr euch in Starfield auf Erkundungstour begebt und Loot aufsammelt, etwa um dieses in eurem Raumschiff zu sammeln, stellt ihr zwei Dinge fest: Das Inventar ist schnell überfüllt und Überbelastung führt zu Sauerstoff-Verlust. Wenn ihr zu lange rennt und springt, verliert ihr erst Sauerstoff, dann steigt der CO₂-Gehalt eurer Luft im Anzug und danach verliert ihr Leben.

Seid ihr überladen, geht das noch viel schneller. Ein Spieler hat das Ganze komplett ausgereizt und getestet, was eigentlich passiert, wenn man durchgehend weiter sprintet, während der CO₂-Gehalt der Luft im Anzug steigt. Spoiler: eigentlich nichts Tragisches.

Mit Skills könnt ihr euren Sauerstoffgehalt erhöhen. Hier seht ihr 5 nützliche Skills, die ihr unbedingt freischalten solltet:

Das hat der Spieler festgestellt: Auf YouTube hat der Nutzer Joshua Wolens am 12.09. in einem 54-sekündigen Video gezeigt, was in Starfield passiert, wenn er trotz maximalem CO₂-Gehalt im Anzug weiterhin sprintet.

In dem Video ist erkennbar, wie die Gesundheitsanzeige immer weiter sinkt, während er sprintet. Gleichzeitig verschwimmt die Sicht, als wäre dem Spielcharakter ziemlich schwindelig. Das Herz schlägt zwischendurch hörbar laut.

Aber egal, wie lange der Spieler sprintet: Er stirbt nicht. Die Gesundheit sinkt nicht unter (in seinem Fall) 74 von 740, also 10 %.

Natürlich mussten wir das auch mal ausprobieren und haben Folgendes festgestellt:

bei einer Überladung des Inventars erscheint als Erstes eine Meldung im Spiel, die davor warnt, Sauerstoff zu verlieren, wenn ihr mit zu viel Last lauft.

sobald der Sauerstoff aufgebraucht wird, steigt der CO₂-Gehalt.

sprintet ihr trotzdem weiter, sinkt die Gesundheit des Spielcharakters – aber nie unter 10 %.

die Sicht verschwimmt, das Sprinten wird immer wieder unterbrochen.

habt ihr den Skill „Fitness“ freigeschaltet, könnt ihr damit die zugehörige Herausforderung schaffen, den Sauerstoff komplett aufzubrauchen.

steigt der CO₂-Gehalt eures Anzugs, verschwimmt die Sicht mit „Fitness“ erhöht ihr euren Sauerstoff

Um euren Sauerstoff zu erhöhen, könnt ihr neben dem „Fitness“-Skill bestimmte Nahrungsmittel konsumieren, die euch für ein paar Minuten einen Buff geben. Darüber hinaus gibt es wählbare Merkmale zum Spielbeginn in Starfield, die euch schon von Anfang an mehr Sauerstoff spendieren.

Kann ich unendlich lange sprinten? Jein. Im Prinzip könnt ihr durchgehend sprinten, ohne, dass ihr sterbt. Allerdings könnte die verschwommene Sicht auf Dauer ziemlich nerven, vor allem, wenn ihr in Kämpfe geratet. Gleichzeitig wird der Sprintvorgang immer wieder unterbrochen, sodass ihr alle paar Sekunden die Sprint-Taste drücken müsst.

Zumindest braucht ihr aber keine Angst davor haben, dadurch in Starfield zu sterben. Das passiert – zum aktuellen Zeitpunkt – nicht.

Auch die Warnung, die immer wieder oben rechts aufploppt, kann irgendwann nerven. Insbesondere anfangs, wo das Inventar in Starfield noch recht klein und gefühlt durchgehend voll ist.

„Überladungs-Management“ ist womöglich eines der wichtigsten Themen, die die Spieler in Starfield beschäftigen. Auf MeinMMO findet ihr Tipps gegen volle Rucksäcke:

Spieler geben 5 Tipps gegen volle Rucksäcke in Starfield: „Spiele seit 50 Stunden, das wusste ich noch nicht“