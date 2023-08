Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Was gibt es zum Download zu wissen? Der Preload ist bereits online und ihr solltet das Gespräch mit euren Festplatten suchen, ob genügend Platz vorhanden ist. Starfield fordert in den System-Voraussetzungen eine SSD mit mindestens 125 GB freien Speicherplatz.

Um welche Uhrzeit ist der volle Release? Starfield startet am Mittwoch, dem 06. September um 02 Uhr in der Nacht deutscher Zeit.

Um welche Uhrzeit startet der Early Access? Der Vorabzugang von Starfield startet am Freitag, dem 01. September um 02 Uhr in der Nacht deutscher Zeit.

Insert

You are going to send email to