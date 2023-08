Was kostet so eine SSD? Der Vorteil ist immerhin, dass eine neue SSD kein großes Loch in euren Geldbeutel reißt. Denn für eine NVMe-SSD zahlt ihr mittlerweile rund 100 Euro. Für eine normale SSD zahlt ihr sogar noch ein paar Euro weniger.

Gamer, die auch in Zukunft alle aktuellen Titel spielen möchten, kommen daher langfristig an einem Upgrade nicht vorbei, wenn sie noch keine SSD verbaut haben. Einige Spiele könnt ihr auch ohne SSD starten, obwohl sie laut Systemanforderungen eine SSD verlangen.

Neue Spiele setzten mittlerweile hohe Anforderungen an Gaming-PCs. Doch viele Spiele fordern mittlerweile nicht mehr „nur“ einen halbwegs modernen Prozessor und eine schnelle Grafikkarte, sondern in vielen Fällen mittlerweile auch eine SSD. Doch warum brauchen Spiele überhaupt eine SSD?

Moderne Spiele werden immer anspruchsvoller. Insbesondere an einem Upgrade dürfte in Zukunft kaum noch ein Spieler vorbeikommen. Und dabei handelt es sich nicht um eine Grafikkarte.

