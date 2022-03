Dank neuem Feature habt ihr bald auf dem PC so kurze Ladezeiten wie auf PS5 und Xbox Series X

Damit ihr das aber tatsächlich einsetzen könnt, müssen Spieleentwickler die Technik auch in ihren Spielen einsetzen. Microsoft hatte dazu in einem ausführlichen Blogpost geschrieben:

Konkret: Eure Spiele laden deutlich schneller – sowohl beim Starten als auch in Zwischensequenzen und Ähnlichem, da diese viel schneller berechnet (gerendert) werden können. Außerdem wird der Prozessor nicht mehr so stark belastet.

Was ist das für ein Spiel? Forspoken ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel von Luminos Productions und soll am 11. Oktober 2022 für PC und PS5 erscheinen. Die Entwickler hatten jetzt erklärt, dass ihr Spiel Microsofts Direct Storage API unterstützt (via videocardz.com ). Und genau diese API sorgt dafür, dass das Spiel deutlich schneller lädt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer bereits eine PS5 oder Xbox bekommen hat und auf der Next-Gen-Konsole zocken kann, dem sind sicher schon die extrem kurzen Ladezeiten in vielen Spielen aufgefallen. Die Ladezeiten der PS5 sind sogar so kurz, dass ein gängiges Feature nicht mehr funktioniert .

Insert

You are going to send email to