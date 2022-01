Selbst der Chef von Xbox findet, dass die PS5 einen Game Pass braucht: „Ist die richtige Antwort“

Auf der PS4 und PS5 sieht’s noch anders aus. Dort müsst ihr euch bis heute jeden Titel für den vollen Preis kaufen – außer ihr wartet auf entsprechende Angebote oder Rabatte im PS Store. In seltenen Fällen packt Sony ein neues Spiel direkt in das PS-Plus-Abo. Das war etwa bei Rocket League der Fall oder beim Party-Spiel Fall Guys.

Xbox-Chef Phil Spencer hatte in einem Interview erklärt, dass viele Publisher Angst gehabt hätten, ihre Spiele in den Xbox Game Pass zu stecken . Man befürchtete, der Game Pass könne das Spiel entwerten und die Verkäufe reduzieren.

Ich möchte nicht so klingen, als hätten wir alles durchschaut, aber ich denke, die richtige Antwort ist, den Kunden die Spiele zu ermöglichen, die sie spielen wollen, wo sie spielen wollen, und ihnen die Wahl lassen, wie sie ihre Bibliothek aufbauen, und ihnen gegenüber transparent zu sein, was unsere Pläne in Bezug auf unsere PC-Initiativen und unsere Cross-Gen-Initiativen und andere Dinge sind.

Weil ich denke, dass die richtige Antwort darin besteht, großartige Spiele auf den Markt zu bringen, sie auf den PC zu bringen, sie auf die Konsole zu bringen, sie in die Cloud zu bringen und sie am ersten Tag im Abonnement verfügbar zu machen. Und ich erwarte, dass unser Konkurrent genau das tun wird.

Denn laut Spencer sei es eine natürliche Entwicklung der Branche, dass sich viele Entwickler und Anbieter an Abodiensten orientieren. Und es stelle sich nur die Frage, wie man dieses System in Zukunft am besten verbessern könne.

Nun hat sich Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview mit IGN zu der Diskussion um den Game Pass gemeldet. Und in seinen Augen ist die Sache ziemlich klar.

