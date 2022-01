Welche davon in Zukunft umgesetzt werden sollen, hatte er nicht gesagt, doch in Zukunft dürften uns sicher noch einige spannende Features und Funktionen auf der PS5 erwarten:

Sony selbst hatte erklärt, dass man an vielen neuen Funktionen für die PS5 arbeiten würde. So hatte Hideaki Nishino, Vizepräsident für Platform Experience bei PlayStation, erklärt, dass man sich um eine große Liste von Funktionen kümmern wolle und auch viele Wünsche von den Gamern erhalten habe.

Sony hatte im Mai 2021 eine Partnerschaft mit Discord geschlossen (via sie.com ). Sony hatte in diesem Zuge erklärt, dass man Discord fest in die PlayStation integrieren wolle.

Was ist jetzt passiert? Ein User hatte auf reddit einen Screenshot gepostet, wie er sich auf Discord anmelden kann ( via reddit.com ).

Sony erweitert fleißig seine PS5 mit neuen Features und Funktionen. Ende 2021 hatte Sony etwa die Nutzung einer SSD in der PS5 freigeschaltet. Doch auch 2022 dürften einige Features folgen, die Usern gefallen könnten. Auch eine PS5 Pro soll in naher Zukunft vorgestellt werden .

