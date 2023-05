Gamer will RTX 4090 kaufen, doch lohnt es sich heute eine Grafikkarte für 1.400 Euro zu kaufen, wenn sie morgen schon veraltet ist?

Grafikkarten und PC-Upgrades sind 2023 so teuer wie noch nie. Ein Gamer möchte sich jetzt eine Nvidia-GPU kaufen, doch er sträubt sich bei dem Gedanken, 1.400 Euro zu zahlen. Und da ist er nicht die einzige Person, die damit Schwierigkeiten hat.

Die Preise für Hardware ist 2023 so hoch wie lang nicht mehr. Für schnelle Grafikkarten werden schnell einmal mehr als 1.000 Euro fällig und so eine Investition muss gut überlegt sein.

Auf reddit diskutieren nun einige Nutzer darüber, ob es sich überhaupt noch lohnt, so viel Geld in Hardware zu investieren. Denn Hardware, die man heute kauft, ist etwas später schon wieder veraltet. Das glauben zumindest einige.

So schreibt ein Nutzer in einem Thread auf reddit:

Abgesehen davon fällt es mir schwer zu glauben, dass ich der einzige bin, der diese Art von Gewissensbissen gegenüber dem Kauf eines so teuren Stücks Hardware hat…

Ist Technik, die ich heute kaufe, morgen schon veraltet?

Wo kommt der Gedanke her? Die Diskussion gibt es unter Gamern schon länger. Denn viele Hersteller binden spezielle Features an ihre Hardware, um diese zu bewerben und auch zu verkaufen. Neue Features werden dann wenig überraschend an eine neue Hardware-Generation gebunden. So schreibt etwa der Thread-Starter: „Immer das Gleiche mit der Technik: heute kaufen, morgen veraltet sein.“

Aktuelles Beispiel: Nvidia bietet einige Features, etwa DLSS 4.0, exklusiv für die neuste RTX-4000-Serie an. Einfach ausgedrückt: Wer also letztes Jahr eine RTX 3080 für 1000 Euro gekauft hat, der müsste erneut 1.000 Euro ausgeben, um DLSS 4.0 und andere Features zu erhalten. Und viele glauben mittlerweile, dass man ohne solche Technik keine modernen Spiele mehr zocken könne.

Hier befürchten einige, dass Nvidia die gleiche Aktion mit DLSS 5 oder anderen Features machen könnte. In 2-3 Jahren könnte dann wieder ein exklusives Feature vorgestellt werden.

Gaming wird seit Jahren immer teurer

Seit Jahren stellen Gamer immer wieder fest, dass die Preise für Hardware steigt. Das gilt für alle großen Hersteller wie AMD, Nvidia und Intel. Wer früher eine Mittelklasse-Grafikkarte für 250 Euro kaufen konnte, zahlt heute eher 450 bis 500 Euro.

Viele Nutzer greifen deswegen auch gleich zu einer Xbox Series X oder einer PS5. Denn Microsoft und Sony unterstützen ihre Konsolen immer über viele Jahre. Konsolen können zwar nur den technischen Stand des Releasejahres abbilden, dafür bekommt man über viele Jahre konstante Performance. Und man muss sich über Upgrade keine großen Gedanken machen.

Wie geht ihr mit so teurer Hardware um? Habt ihr so eine Investition von 1.000 Euro oder mehr in Hardware schon bereut oder gehört das zu eurem Hobby dazu, immer auf dem „aktuellen Stand der Technik“ zu sein?

