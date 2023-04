Gamer verzweifelt, weil er mit einer RTX 4090 für 1.600 € nur mit 10 FPS zocken kann – Die Lösung ist ganz einfach

Ein Gamer hat sich ein leistungsstarkes System zusammengestellt. Doch trotz schnellster Grafikkarte bekommt er im Microsoft Flight Simulator nur extrem niedrige FPS. Die Lösung für das Problem ist ziemlich simpel.

Der Nutzer wandte sich auf reddit an die Community und erklärte, dass er gern den Flight Simulator spielen möchte. Doch sobald er in große Städte kommt, bricht die Framerate in sich zusammen. Dabei können YouTuber mit dem gleichen System viel besser zocken. So schreibt er:

Bitte helft mir, meine Performance im MS Flugsimulator macht keinen Sinn, mein Setup ist fast so Highend wie man gehen kann, 4090+5800X3D+32gb ram. Und ich bekomme immer noch eine Diashow in allen großen Städten. Habe schon alles ausprobiert: Youtube-Videos zeigen meine exakte Hardware und Einstellungen und erreichen 100+ fps in New York!

Eine Lösung ist tatsächlich in Sicht, doch die dürfte nicht jedem gefallen.

Einstellung abschalten oder Windows neu installieren

Was ist die Lösung für das Problem? Wie einige Nutzer erklären, sind die Probleme für den Flight Simulator nicht ungewöhnlich. Viele Spieler haben das Problem, in großen Städten plötzlich unterirdische Frameraten auf ihren Systemen bekommen. Tatsächlich gibt es dafür zwei Lösungsansätze:

Entweder man kann bestimmte Telemetrie-Daten für die Genauigkeit (Geographie) abschalten. Dann ist die Karte im Spiel weniger genau, aber die Framerate erholt sich wieder.

Oder man kann Windows neu installieren, um das Problem aus der Welt zu schaffen.

Die zweite Idee gefällt den wenigsten Spielern, denn Windows neu zu installieren, ist nicht unbedingt eine Aufgabe von wenigen Minuten.

Beim Nutzer mit seiner RTX 4090, der sich beklagt, hat die Neuinstallation von Windows aber genau das Problem beseitigt.

Niedrige FPS in Games – Was kann man dagegen tun?

Was kann man machen, wenn die FPS sehr niedrig sind? Grundsätzlich solltet ihr erst einmal die Anforderungen des Spiels kontrollieren. Ist eure Hardware zu schwach, dann „ruckelt“ das Spiel.

Sollte eure Hardware offiziell flott genug sein, dann lohnt es sich bereits, einige Einstellungen im Spiel abzuschalten oder zu reduzieren, um das Problem einzugrenzen.

Ein Update eurer Grafikkartensoftware kann ebenfalls Wunder bewirken, da Hersteller auch gern kleine Performance-Fixes in ihrer Software integrieren. Insbesondere dann, wenn ihr ganz neue Spiele zocken wollt, lohnt sich oft auch ein Blick in die Patchnotes bei AMD und Nvidia.

Habt jedoch im besten Fall eure alte GPU-Software als Backup im Hintergrund, falls die Probleme überraschenderweise dann doch größer werden sollten. Denn in diesem Fall könnt ihr eure alte Software-Suite wieder installieren.

Eine weitere Option wäre, euren Gaming-PC einmal gründlich zu reinigen. Denn Staub und Schmutz blockieren Lüfter und eure Hardware kann überhitzen. In diesem Fall taktet eure Hardware herunter, um mit der Hitze fertig zu werden.

Wie schlimm ein PC nach mehreren Jahren aussehen kann, wenn man ihn nicht reinigt, zeigte kürzlich ein Gamer:

Gamer öffnet nach 6 Jahren zum ersten Mal Gaming-PC und zeigt, warum ihr nicht den gleichen Fehler machen solltet