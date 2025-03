Heute könnt ihr die vielleicht beste Grafikkarte des Jahres 2025 kaufen, wenn sie denn verfügbar ist

Wer mehr aus seinem Gaming-PC herausholen möchte, der überlegt sich eine neue Grafikkarte zu kaufen. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich am Ende AMD oder Nvidia wähle? MeinMMO stellt euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AMD und Nvidia vor und erklärt, was ihr vor dem nächsten Grafikkarten-Kauf beachten solltet: Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?

Bereits auf dem Prozessorenmarkt schwächelte der Konkurrent Intel, sodass sich viele Spieler AMD zuwandten und AMD die Nachfrage nicht mehr decken konnte. So erklärte damals ein Manager von AMD, dass man den Ansturm auf die Ryzen-CPUs so nicht erwartet habe und die CPUs deswegen ständig ausverkauft gewesen seien. Selbst bei der RX-7000er-Reihe, die Vorgängergeneration der neuen RX 9070 XT, gab es zu Beginn Lieferprobleme.

Was ist das Problem? So gut die Grafikkarte von AMD auch sein mag, gerade stehen vor allem noch dicke Fragezeichen über dem Release. Denn bisher ist nicht sicher, ob es AMD und die Händler überhaupt schaffen, die hohe Nachfrage und vor allem den Bedarf nach Grafikkarten zu decken.

Am 5. März 2025 erschienen dann die ersten unabhängigen Tests und bestätigen das erste positive Bild: Die neuen Grafikkarten von AMD schneiden in den Tests sehr gut ab und sind ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Laut einigen Testern, unter anderem PCGamesHardware , bekommt ihr die beste AMD-Grafikkarte seit langem.

Am 6. März 2025 ist der Verkaufsstart der RX 9070 XT . Der Start wird mit großer Spannung erwartet, denn die GPU von AMD schnitt in Tests sehr gut ab. Doch ob man die Grafikkarte zum Release wirklich kaufen kann, ist noch fraglich. Am Ende hat AMD das gleiche Problem wie Nvidia.

