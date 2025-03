YouTuber kauft beliebten AMD-Prozessor für 500 Euro auf Amazon.de, hat wenig später eine CPU in der Hand, die nur 9 Euro wert ist

In Pokemon GO bekommt ihr eine starke Chance, gleich 3 Shinys an einem Tag zu fangen

Amazon hat mittlerweile übrigens die Erstattung für den Fake veranlasst, das heißt, der YouTuber erhält sein Geld in einigen Wochen wieder. Ganz so viel Glück hatte ein anderer Nutzer mit Amazon nicht: Ein Familienvater wollte eine GPU kaufen und damit startete eine lange Diskussion mit Amazon: Gamer kauft Grafikkarte auf Amazon, bekommt Fake-Produkt – Händler verweigert Erstattung bis zur Rückgabe des „richtigen“ Artikels

Nicht der erste Fall auf Amazon: Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass jemand auf Amazon.de einen gefälschten Ryzen 7 7800X3D erwischt: So bestellte sich kürzlich ein rumänischer Spieler in Deutschland einen Ryzen 7 7800X3D, nur um eine billig gemachte Fälschung zu bekommen .

Anstatt eines Ryzen 7 9800X3D hielt er am Ende einen AMD FX-4100 in den Händen: Die CPU ist auf eBay gebraucht rund 9 Euro wert und stammt aus dem Jahr 2011. Der YouTuber erklärte selbst, dass man den Fake sofort erkennen konnte:

Warum ist das besonders ärgerlich? Der YouTuber erklärte in einem eigenen Post auf hwbusters.com , dass er sich den Prozessor auf Amazon.de neu und ungeöffnet bestellt und direkt über Amazon bestellt hatte. In der Regel ist das die beste Voraussetzung, ein echtes und funktionierendes Produkt zu erhalten. Denn hier haben Betrüger nicht die Chance, bei einer Retoure die echte Ware gegen falsche auszutauschen.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ein YouTuber bestellt sich auf Amazon in Deutschland einen beliebten Prozessor, doch am Ende erhält er eine viel günstigere und falsche CPU. Besonders ärgerlich: Er hatte direkt über Amazon bestellt und nicht über einen Drittanbieter.

