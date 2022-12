Wie endete die Geschichte? Am Ende nahm der Vorfall jedoch noch ein gutes Ende. Denn nachdem man mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sei, erstattete das Unternehmen der Familie ihr Geld zurück und entschuldigte sich dafür, dass es fast fünf Monate gedauert habe, den „unglücklichen Vorfall“ aufzuklären.

Was genau ist passiert? Eine Familie in Kanada wollte ihrem Sohn nach dem erfolgreichen Highschool-Abschluss eine Freude machen und bestellten ihm Komponenten für einen Gaming-PC. Auf diese Weise hätte er dann seinen eigenen PC bauen können.

Insert

You are going to send email to