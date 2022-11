User findet seltsamen Gegenstand bei neuem Gaming-PC – Und die Community hat eine Menge Spaß

Ein Nutzer hat sich einen neuen Gaming-PC gekauft. Mit dabei: ein seltsames, schwarzes Objekt. Die Anwort, was das wohl sein könnte, ist schnell gefunden, doch die Community flippt trotzdem aus.

Wer sich einen Gaming-PC kauft, der bekommt normalerweise jede Menge Zubehör dazu. Meistens Dinge wie Kabel oder obligatorische Aufkleber des Herstellers, damit ihr zeigen könnt, wer das Teil hergestellt hat.

Auf reddit hat jetzt ein Gamer ein Bild von einem seltsamen Gegenstand gepostet, der bei seinem neuen Gaming-PC dabei lag.

Unser Titelbild haben wir dem reddit-Thread entnommen.

Um was genau handelt es sich? Die Lösung für den merkwürdigen Gegenstand ist schnell gefunden, denn dabei handelt es sich wohl um die WLAN-Antenne für seinen Computer. Diese Antennen werden normalerweise auf der Rückseite des PCs am Mainboard wie ein Fernsehkabel angeschraubt.

Wer sich etwa auf Amazon umsieht, wird schnell feststellen, dass Mainboards mit WLAN auch immer mit so einem schwarzen Modul ausgeliefert werden, um die Performance zu verbessern.

Braucht man die Antenne überhaupt? Doch der User scheint immer noch verwirrt zu sein, denn er fragt: „Meint ihr, es lohnt sich, das einzustecken, oder ist das nicht so wichtig?“

Vielen Nutzern scheint es gar nicht bewusst zu sein, dass es externe WLAN-Antennen für Gaming-Systeme gibt. So erklärt ein anderer Gamer, dass viele das Teil gar nicht erst montieren und dadurch eine deutlich schwächere Internetleistung haben. So schreibt er auf reddit:

Ein Freund hatte vor einiger Zeit einen PC bekommen und wusste nicht, was das war, also hat er ihn weggeworfen. Er hat sich immer darüber beschwert, dass sein WLAN so schlecht war, und als ich einmal bei ihm zu Hause war, habe ich es mir angesehen.

Ich habe ihm gesagt, dass die Antenne fehlt und er hat mir nicht geglaubt, also habe ich ihn in ein Spiel gebracht und dann habe ich die Antenne auf der Rückseite eingesteckt und plötzlich war sein Wifi super. Erst dann hat er mir geglaubt. Dann hat er einen Kleiderbügel in das Loch gesteckt und Feierabend gemacht.