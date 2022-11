Spieler will, dass sich Reiten in Red Dead Redemption 2 „echt“ anfühlt – Das Ergebnis ist unspielbar

In Red Dead Redemption 2 könnt ihr mit einem Pferd durchs Spiel reiten. Doch einem User war das wohl nicht „echt“ genug und hat sich ein Setting gebaut. Doch so richtig spielen oder reiten kann er damit nicht mehr. MeinMMO erklärt euch, was er gemacht hat.

In Red Dead Redemption 2 ist ein Pferd ein wichtiges Fortbewegungsmittel, mit dem ihr euch zügig über die große Weltkarte bewegen könnt. Doch das war einem Nutzer wohl zu langweilig.

Der indische YouTuber Teenenggr hat bereits Dutzende von verrückten Kreativprojekten durchführt und testet viel mit Spielen aus. Nun hat er sich Red Dead Redemption 2 aus.

YouTuber baut Gaming-PC um, das Ergebnis ist ziemlich verrückt

Was genau macht der YouTuber? Zu Beginn des kurzen Videos reitet der YouTuber gemütlich durch die Schneelandschaft. Doch das ist ihm anscheinend zu öde. Denn in den nächsten Minuten beginnt er sein Gaming-Setting umzubauen.

Er montiert einen Motor und entsprechende Metallstangen an seinem Tisch. Das verknüpft er mit einem selbstgeschriebenen Code: Immer, wenn er eine Bewegung mit dem Pferd in Red Dead Redemption 2 macht, dann wird die Bewegung auch auf seinen Tisch übertragen.

Die ganze Aktion läuft dann ein wenig aus dem Ruder. Denn am Ende muss der YouTuber dann Tastatur und Monitor am Tisch festkleben, damit ihm nichts entgegenfliegt. Das ist für viele wohl beeindruckender als ein YouTuber, der CS:GO mit absurden 4.000 FPS zockt.

Das gesamte, rund 4 Minuten lange Video, könnt ihr euch direkt auf YouTube ansehen:

Die Zuschauer zeigen sich begeistert von dem Umbau

Wie reagiert die Community? Die Zuschauer zeigen sich begeistert und amüsiert sich über das absurde Setting. Einige meinen etwa, dass sie nicht die Nachbarn von ihm sein wollen, wenn er gerade wieder durch die schneebedeckte Landschaft reitet.

Ein anderer User kommentiert belustigt auf YouTube: „Die Tatsache, dass sein Monitor noch lebt, ist ein wahres Wunder.“ Ein anderer ergänzt: „Für solchen Content bezahle ich meine Internet-Rechnung.“ Ein Dritter spottet, dass der YouTuber sicher die Widerstandsfähigkeit von Monitoren testen müsse.

Weitere kreative Projekte: Teenenggr hat übrigens weitere interessante Projekte entwickelt. Einmal sollte sich ein Motorrad realistischer anfühlen. Dafür hat er ebenfalls einen Motor und andere Technik verwendet. Das Ergebnis ist ebenfalls etwas seltsam. Lest es euch am besten selbst durch, was der YouTuber gemacht hat:

