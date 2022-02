Spieler will GTA 5 richtig „fühlen”, schraubt sich Motor an seinen Tisch

Ein YouTuber wollte mehr Realismus beim Spielen von GTA 5. Für die richtigen Vibrationen sorgt dann nicht etwa ein verstärkter Controller, sondern ein Extrem-Umbau seines Tisches. Die Zuschauer lieben es.

Um was geht’s? GTA 5 hat eine riesige Auswahl an Fahrzeugen wie Supersportwagen oder auch Motorräder. Doch Spieler, wie der YouTuber Teenenggr, mögen es realistisch. Es reicht nicht, die Vibrationen der Fahrzeuge über einen popeligen Controller zu spüren und dazu die mächtigen Motoren zu hören. Nein, es muss größer sein. Und besser.

Er baute sich deshalb kurzerhand einen vollkommen übertriebenen Realismus-Verstärker an seinen Schreibtisch, um sein Motorrad richtig zu fühlen.

Motor als Vibrations-Verstärker? Zuschauer lieben es

Das zeigt der YouTuber: Anfangs spielt er regulär an seinem Tisch Grand Theft Auto V. Fährt da mit dem Charakter Franklin mit einem Motorrad rum, macht Burnouts und bleibt dann stehen. Dann tippt er einen ausgedachten Cheatcode ein, der sagt: Ich will das Motorrad fühlen. Plötzlich erscheint ein Motor neben seinem Monitor.

Danach folgen ein paar lustige Szenen, in denen der YouTuber demonstriert, wie er den Motor und die Steuerung dafür angeschlossen hat.

Ein Controller ist dabei offenbar mit seinem Spiel verbunden und nimmt wahr, wie stark ein Fahrzeug im Spiel beschleunigt. Der Controller ist dann mit dem Gas-Zug des Motors verbunden und bringt den echten Motor auf höhere Drehzahl, wenn das Fahrzeug im Spiel eine höhere Drehzahl erreicht.

Dazu muss man sagen, dass es sich auf dem Tisch um einen echten Motor, vermutlich aus einem Roller, handelt. Dreht der hoch, vibriert die Tischplatte tierisch.

Nach ein paar Tests fährt er mit dem Bike durch Los Santos und muss dabei gut seine Tastatur festhalten, damit sie ihm nicht unter der Hand weg vibriert.

Bei einem Rennen funktioniert das schon sehr gut. Doch offenbar ist der YouTuber mit dem Sound und den Vibrationen unzufrieden und baut dann kurzerhand den Auspuff ab. Der Motor blubbert jetzt richtig und schiebt den Tisch von seinem Fleck, als er längere Zeit beschleunigt.

Das Video von der Aktion binden wir euch hier ein. Auf seinem Kanal findet ihr noch mehr wilde Experimente wie einen Rückstoß-Simulator für seine Maus, wenn er Shooter spielt.

Link zum YouTube Inhalt

Was sagen die Zuschauer? Auf dem YouTube-Kanal von Teenenggr kommt das Video richtig gut an. Generell freut man sich, dass der Ingenieur wieder ein neues Projekt in die Hand nahm. Doch auch die kleinen Details findet Lob.

So schreibt ein Nutzer “Mit dem Gummihuhn als Starter hast du mich gekriegt”. Außerdem kommt der Moment sehr gut an, an dem die Shin-Chan-Figur den Kopf verliert.

Anderer scherzen, dass Samsung den YouTuber für den Belastungstest des Monitors bezahlen müsste.

Wie gefällt euch das Projekt? Schaut ihr euch solche verrückten Ideen gerne an, mit denen man seine Videospiele ganz anders erleben kann oder interessiert ihr euch mehr für Umbaumaßnahmen, die man auch wirklich Zuhause umsetzen kann?

Schreibt uns eure Meinung zum Video doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

