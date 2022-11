Gründer von Oculus will VR-Headset entwickeln, dass euch tötet, wenn ihr im Spiel sterbt

Ein Headset, welches euch im echten Leben umbringt, wenn ihr im Spiel sterbt? Ein Entwickler möchte das am liebsten in der Realität haben. MeinMMO erklärt euch, was hinter der Idee des Gründers von Oculus steckt.

Palmer Luckey ist Mitgründer von Oculus, der Firma hinter den bekannten VR-Headsets. Jetzt hat Luckey eine neue, alte Idee ins Spiel gebracht. Denn er möchte ein Headset entwickeln, dass euch im wahrsten Sinne umbringt, wenn ihr im Spiel gestorben seid.

Ganz neu ist die Idee nicht, denn etwa die bekannte Serie „Sword Art Online“ setzt einen ähnlichen Plot. Bisher handelt es sich aber nur um ein Gedankenspiel und nicht um ein echtes Produkt.

VR-Headset soll echte Welt mit virtuellem Avatar verknüpfen

Was ist das für eine Idee? Luckey stellte die Idee des Headsets in einem Blogpost vor und bezieht sich dabei klar auf „Sword Art Online“ als Vorbild. In seinem Post erklärt er außerdem, dass ihn der Gedanke, echte Welt und virtuelle Avatare zu verknüpfen, reizen würden:

Die Idee, das reale Leben mit dem virtuellen Avatar zu verknüpfen, hat mich schon immer fasziniert – man erhöht den Einsatz sofort auf ein Höchstmaß und zwingt die Menschen dazu, die Art und Weise, wie sie mit der virtuellen Welt und den Spielern darin interagieren, grundlegend zu überdenken. Aufgepumpte Grafiken lassen ein Spiel vielleicht realer aussehen, aber nur die Androhung ernsthafter Konsequenzen kann ein Spiel für Euch und alle anderen Personen im Spiel real erscheinen lassen.

Unser Titelbild stammt ebenfalls aus dem offiziellen Blogpost von Luckey.

Wie soll das genau funktionieren? Luckey hat bereits auch eine Idee entwickelt, wie sein Headset die Leute umbringen soll. Im Headset sollen drei Sprengladungen verbaut sein, die mit einem Fotosensor verbunden sind.

Sobald der Sensor einen Game-Over-Bildschirm erkennt, blinkt die Farbe auf und die Sprengladungen werden gezündet, wodurch „das Gehirn des Benutzers sofort zerstört wird“. Er selbst erklärt aber auch, dass das ziemlich fehleranfällig sei. Er müsste noch einen Mechanismus entwickeln, der Manipulation verhindert.

Den Zugang zu solch lebensgefährlicher Technik dürfte Luckey haben. Denn nach der Übernahme von Oculus durch Facebook im Jahr 2014, gründete Luckey die Firma „Anduril Industries.“ Diese entwickelt autonome Verteidigungssysteme für das US-Militär.

Abschließend erklärt er:

An diesem Punkt ist es nur ein Stück Bürokunst, ein Denkanstoß für unerforschte Wege im Spieldesign. Außerdem ist es, soweit ich weiß, das erste nicht-fiktionale Beispiel für ein VR-Gerät, das den Benutzer tatsächlich töten kann. Es wird nicht das letzte sein.

VR könnte in Zukunft eine wichtige Rolle im Gaming einnehmen

Einige Forscher entwickeln bereits ein System, womit ihr Gerüche im Spiel wahrnehmen sollt. Klingt erst einmal seltsam, aber stellt für viele Nutzer ebenfalls einen wichtigen Schritt dar, Spiele noch realistischer und echter zu machen.

Auch Leute wie der große MMORPG-Streamer Asmongold erklären, dass VR-Spiele die Zukunft des Genres sein sollen.

Was denkt ihr? Würdet ihr euch so ein Headset wünschen, wo ihr auch im echten Leben die vollen Konsequenzen aus dem Spiel tragen müsst? Oder seid ihr froh über die klare Trennung zwischen realem Leben und virtueller Welt? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da.

VR ist im Gaming großes Thema: Zenith: The Last City ist ein MMORPG, so wie viele andere auch. Allerdings setzt es komplett auf Virtual Reality und lässt sich ohne ein solches Headset auch nicht spielen. Und zum Release wurden die Server überrannt, weil alle die Technik ausprobieren wollten:

