Ein YouTuber hat eine PS5 für rund 100 Euro gekauft. Die ist in einem desolaten Zustand. Viele Nutzer fragen sich, wie man Hardware dermaßen kaputt bekommt, dass sie so aussehen muss. Denn die PS5 ist ja erst seit knapp 2 Jahren auf dem Markt.

Die PS5 ist Ende 2022 weiterhin eine begehrte Konsole und viele versuchen alle Möglichkeiten, eine Nextgen-Konsole zu kaufen. Auf MeinMMO haben wir etwa den PS5-Ticker, der euch den Kauf einer PS5 erleichtern soll.

Ein YouTuber hat jetzt für 100 US-Dollar (aktuell rund 100 Euro) eine PS5-Konsole gekauft. Doch die ist in keinem guten Zustand. In seinem aktuellen Video versucht er die Konsole wieder zum Laufen zu bringen. Viele Zuschauer zeigen sich entsetzt von dem Zustand des Modells.

YouTuber zeigt regelmäßig, wie er kaputte Hardware reparieren möchte

Um wen geht es überhaupt? TronicsFit (rund 1,2 Millionen Abonnenten) kauft auf YouTube regelmäßig kaputte oder beschädigte Hardware. Dazu gehören Grafikkarten, Smartphones, aber auch Konsolen wie die PS5 oder die Xbox Series X. In seinen Videos versucht er dann diese Geräte zu reparieren – mal mehr oder weniger erfolgreich.

Was hat der YouTuber im Video gemacht? In seinem aktuellen Video hat er eine gebrauchte PS5 für 100 US-Dollar (rund 100 Euro) gekauft. Als er den Karton öffnet, dürfte die ersten von euch schon der Schlag treffen: Denn die Konsole ist in einem desolaten Zustand und besteht aus etlichen Einzelteilen. Das Mainboard ist beschädigt und es fehlen einige Komponenten auf der Platine.

Alle Versuche, die PS5 zu starten, schlagen jedoch fehl. TronicsFit tauscht verschiedene Komponenten aus, indem er eine andere kaputte Konsole als Spender verwendet. Doch die Konsole will einfach nicht starten.

Zuschauer zeigen sich entsetzt: Wie kann man Hardware nur so kaputt machen?

Wie reagieren die Zuschauer? Entsetzt und überrascht. Denn viele Zuschauer verstehen nicht, wie man mit Hardware so umgehen kann, dass sie dermaßen beschädigt ist. So heißt es etwa in den Kommentaren:

„Ich werde nie verstehen können, wie sehr die Leute ihre Konsolen missbrauchen.“

„Wie um alles in der Welt können Menschen ein brandneues System zerstören? Ich bin immer wieder verblüfft.“

Denn es ist auch nicht das erste Mal, dass TronicsFit so lädierte Hardware zeigt. Da fragen sich viele, wie lieblos Leute mit ihren Sachen umgehen müssen, damit die Konsole oder die Grafikkarte in so einem Zustand bei einem YouTuber landen muss.

Andere meinen aber, dass es sich hier gar nicht mehr um eine funktionsfähige PS5 gehandelt haben könnte. Vielmehr erklärt jemand, dass diese Konsole sicher schon ein Spender für Reparaturen gewesen sei:

All diese fehlenden Komponenten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein anderer Techniker diese Platine als Spender verwendet und sie dann an Dich weiterverkauft hat.

Das Ziel, die Konsole wieder funktionsfähig zu machen, sei also von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Denn so ein genutztes Mainboard könne gar nicht mehr funktionieren.

Was ist Spenderhardware? Ist ein Gerät irreparabel beschädigt, dann wird es oft als Spender oder Ersatzteillager genutzt. Geht bei einem anderen, gleichen Modell etwas kaputt, dann werden von dem anderen Gerät die Teile als Ersatz genutzt. Denn dort ist es egal, ob Teile fehlen.

Auch andere Nutzer versuchen ihr Glück, indem sie Hardware für einen besonders niedrigen Preis kaufen. Doch das geht regelmäßig schief, wie auch ein Gamer feststellen musste. Denn der hatte sich eine RTX 3080 richtig günstig gekauft. Mit der Highend-Grafikkarte von Nvidia hatte er jedoch eine ganze Menge Probleme:

