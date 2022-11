Jemand stahl Bitcoins, die damals 3.400.000 US-Dollar wert waren – Polizei findet das Geld in einer Popcorn-Dose

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Eine Bank hat es so übel erwischt, dass sie sogar schließen musste – und stürzte damit tausende Kunden in die Verzweiflung:

Warum ist das Geld nicht mehr so viel wert? Neben 600.000 US-Dollar, die man in Form von Bargeld gefunden hatte, besteht der Rest aus Bitcoins. Die digitale Währung hat jedoch einen stark schwankenden Kurs und ist heute deutlich weniger wert als vor einem Jahr.

Nach Angaben der US-Behörden handelte es sich dabei um die zweitgrößte Beschlagnahmung in der Geschichte (via bbc.com ). Mittlerweile hat sich Zhong in den USA für schuldig bekannt, ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft für den Betrug.

Die gestohlenen Gelder wurden nun auf verschiedenen Geräten gefunden, die im ganzen Haus verteilt waren. Die Bitcoins waren auch in einer Popcorn-Dose versteckt und etwa in einem im Boden versteckten Safe.

