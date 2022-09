Spekulanten verlieren durch Kryptowährung 40 Milliarden Euro – Jetzt wird der Erfinder mit Haftbefehl gesucht

Kryptowährungen sind ein zweischneidiges Schwert, denn sie bieten sowohl Chancen als auch große Risiken. Der Gründer einer Kryptowährung wird jetzt mit Haftbefehl gesucht.

Gamer streiten regelmäßig darüber, wie sinnvoll oder sicher Kryptowährungen sind. Mittlerweile werden solche „Coins“ auch in verschiedene Spiele integriert, häufig zum Missfallen der Community.

Nun wird in Südkorea eine Person per Haftbefehl gesucht, die hinter einer großen Kryptowährung steht. Die ist heute keinen Cent mehr wert und soll Verluste von rund 40 Milliarden Euro beschert haben.

Do Kwon steht hinter Kryptocoin, die heute keinen Cent mehr wert ist

Um wen geht es? Do Kwon hat gemeinsam mit mehreren anderen Personen die Firma Terraform Labs gegründet. Gemeinsam erschuf man die Währung TerraUSD, einen Krypocoin.

Die Währung TerraUSD lockte dabei mit einem starken Versprechen die Kunden an: Wer seine Währung in TerraUSD investierte, der sollte eine Rendite von 20 % kassieren. Das lockte wenig überraschend viele User an, die ihr Geld dort anlegten.

TerraUSD lockte auch mit der Sicherheit eines Stablecoins. Das sind Währungen, die an reale Vermögenswerte gebunden sind und versprechen damit eine hohe Sicherheit (via finanztip.de).

Was genau passierte dann? Im Mai stürzte die Währung dann ab. Erst leicht und dann im freien Fall. Heute ist ein einzelner Coin keinen Cent mehr Wert. Das ist nur noch ein Bruchteil von dem, was man vor einem Jahr für einen Coin bekam.

Der Kurs von TerraUSD – Ab Mai 2022 ging es steil bergab (via coinbase.com).

Was war ein zusätzliches Problem? Kryptowährungen sind häufig eng miteinander verflochten. Neue Währungen stützen sich auf stabile Währungen, die bereits am Markt anerkannt sind. Mit dem Untergang von TerraUSD brachen auch andere Coins in sich zusammen, die an TerraUSD gekoppelt waren. Dabei soll es insgesamt angeblich um Geldwerte von über 40 Milliarden Euro gehen. Bloomberg erklärt, dass es insgesamt um einen 60-Milliarden-Dollar-Absturz handle (via bloomberg.com).

So hatte etwa das Wikinger-Spiel „Northern Guild“ sein ganzes Vermögen in den Luna-Coin gesteckt, der ebenfalls mit TerraUSD zusammenbrach:

Kryptocoin-Erfinder gehört zu den unbeliebtesten Leuten in Südkorea

Mittlerweile hat die südkoreanische Behörde einen Haftbefehl gegen Do Kwon und fünf weitere Personen hinter der Firma Terraform Labs ausgestellt. Laut Behörden soll er gegen Kapitalrecht verstoßen haben. Zusätzlich gehe es um illegales Fundraising. Auch in den USA ist man auf ihn aufmerksam geworden und hat Kwon im Visier.

Doch bereits vor dem Haftbefehl hatte sich Kwon nach Singapur abgesetzt und in einem Interview erklärt, dass er vermutlich nicht nach Südkorea zurückkehren werde. Laut dem Online-Magazin PCGamer hatte der Krypto-Crash etliche Selbstmorde in Südkorea verursacht und er gehört in dem Land zu den unbeliebtesten Personen.

Einen „Nachteil“ hat sein Aufenthalt in Singapur jedoch: Da Südkorea und Singapur kein Auslieferungsabkommen geschlossen haben, könnte eine Verhaftung in Singapur schwierig werden.

