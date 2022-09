Crypto-Verbecher soll mehr als 40.000 Jahre in Haft – Soll über 2 Milliarden Euro gestohlen haben

Der Chef einer Krypto-Börse hatte sich mit dem Besitz seiner Kunden davon gemacht. Jetzt wurde er festgenommen. Ihm und seinen Kollegen drohen über 40.000 Jahre Haft. MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt.

Kryptowährungen sind ein komplexes Thema und regelmäßig gewinnen oder verlieren viele Leute Geld damit. Jetzt wurde der Chef einer Krypto-Börse gefasst. Denn der hatte sich mit dem Besitz seiner Kunden abgesetzt und damit für einen Milliarden-Schaden gesorgt.

Firma war die erste Krypto-Börse in der Türkei mit fast 400.000 Usern

Was ist das für ein Unternehmen? Thodex war die erste digitale Börse in der Türkei und User konnten ihre Währungen handeln und tauschen. In seiner Blütezeit hatte die Plattform fast 400.000 User. Zu Beginn hieß die Firma noch Koineks und änderte 2020 seinen Namen zu Thodex, auch um global agieren zu können.

2020 wurde die Firma vom Financial Crimes Enforcement Network als Money Service Business (MSB) lizenziert.

Was genau lief schief? Tatsächlich gab es 2021 keinen großen Crash. Laut verschiedenen Quellen wurden im April 2021 die Gelder der User eingefroren und der Chef der Firma flüchtete mit dem Geld der Kunden und verschwand.

Er selbst behauptete zunächst, der Handelsstop auf der Plattform sei auf Cyberangriffe zurückzuführen und das Geld der Anleger sei sicher. Etwas später hatte er sich dann aus der Türkei abgesetzt. Unmittelbar danach verhaftete die türkische Polizei Dutzende von Thodex-Mitarbeitern und beschlagnahmte etliche Geräte des Unternehmens.

Was ist jetzt passiert? Nun hat man den CEO von Thodex aber in Albanien gefasst. Die türkische Staatsanwaltschaft hat für den Chef und seine 20 Kollegen jeweils 40.564 Jahre Haft gefordert. Denn schließlich seien mehr als 2.000 Personen geschädigt worden und auch in der Anklageschrift aufgeführt. Ob die Angeklagten am Ende wirklich so eine hohe Strafe bekommen, ist noch nicht geklärt.

Thodex soll in Betrügereien und Diebstähle im großen Stil verwickelt gewesen sein

Was steckt hinter dem Diebstahl? Das Kryptokriminalitäts-Analyseunternehmen Chainanalysis hat sich in seiner Übersicht für das Jahr 2021 speziell mit Thodex befasst, und zwar im breiteren Kontext von Krypto-Betrügereien im Wert von insgesamt 2,8 Milliarden Dollar in diesem Jahr, bei denen es sich um „Rug Pulls“ handelt:

Ein scheinbar legitimes Unternehmen wird gegründet, arbeitet eine Zeit lang wie gewohnt und plötzlich ist das ganze Geld weg. Bei Thodex soll es sich genau um so einen Betrug gehandelt haben. Laut dem Analyse-Unternehmen sollen etliche dieser Betrügereien auf das Konto von Thodex gehen (via chainanalysis.com).

Darüber, wie viel Geld am Ende wirklich gestohlen wurde, gehen die Berichte weit auseinander, erklärt etwa das Online-Magazin PCGamer. Denn Kryptowährungen schwanken im Wert sehr stark und sind tagesabhängig.

Aktuell haben es Kryptowährungen ohnehin nicht leicht: Die Währungen stehen aktuell in der Krise. Die Werte von Bitcoin und Co fallen stark und mittlerweile verkaufen viele User ihr Mining-Equipment: Ehemalige Krypto-Miner überfluten den Markt mit günstigen Grafikkarten-Angeboten und verkaufen Grafikkarten noch unter der unverbindlichen Preisempfehlung:

