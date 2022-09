Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Weitere Storys rund um NFTs und Co: Entwickler können sich nicht nur stark verspekulieren, sondern es gibt auch einige schwarze Schafe, die es auf das Geld der Spieler abgesehen haben. Das ist einigen Spielern in Minecraft passiert:

Wie geht es jetzt weiter? Es heißt, dass das ehemalige Team alles daran setzt, um zumindest das geistige Eigentum an „Northern Guilds“ zurückzubekommen und zuminest einen Teil der Sachen zu retten. Denn man habe keine Lust, die Arbeit von 9 Monaten zu verlieren. Im besten Fall würde das Spiel am Ende doch noch irgendwo spielbar werden.

Unsere Gründer legten einen Teil der Steuergelder in Luna beiseite, und mit dem Untergang von Luna verloren sie alles. Soweit ich weiß, schuldete Pixie etwa 800.000 (Stand: Ende Juni 2022) an Steuern. Diese Entscheidung und der eventuelle Verlust sind der Grund dafür, dass die Schulden nicht beglichen werden konnten und dass Pixie letztendlich bankrott ist.

So schreibt der Entwickler zu dem Chaos (via martijnvwezel.com ):

In seiner letzten Hochzeit war 1 Luna 106,05 Euro wert, das war am 5. April 2022. Der Allzeit-Höchstwert lag sogar bei 120,23 Euro. Doch das blieb nicht lange so. Aktuell (Stand: 5. September 2022) ist 1 Lunacoin 0,000261 € wert. Ihr bekommt nicht mal einen einzigen Cent für einen Lunacoin.

Was war genau das Problem? Die Entwickler investierten rund 800.000 Euro in die Kryptowährung Luna, eine von vielen Währungen, die es mittlerweile auf dem Markt gibt. Doch genauso wie Bitcoin oder Ethereum hat auch Luna einen stark schwankenden Kurs.

Was war das für ein Spiel? Die Entwickler von Pixie Interactive bezeichneten Northern Guild als „eine Spielwiese für Spieler und Gilden, die sich an die Freiheit der frühen MMORPGs erinnern, um sich selbst zu definieren und neu zu erfinden“:

Das Wikinger-MMORPG Northern Guild ist pleite. Denn die Entwickler haben auf die risikoreiche Kryptowährung LUNA gesetzt. Doch die Währung ist heute kaum noch etwas wert. was die Entwickler in die Pleite getrieben hat.

Insert

You are going to send email to