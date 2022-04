Vorzeige-Projekt von NFT-Spekulanten verliert rund 3 Millionen Euro, weil Investoren auf dummen Trick reinfallen

NFTs sind einzigartige digitale Sammelobjekte. Die bekanntesten NFTs sind Bored Apes, die mittlerweile Millionen wert sind. Jetzt wurden einige NFT-Besitzer mit einem simplen Trick um Millionen Euro betrogen.

Was ist das für ein Projekt? Bored und Mutant Apes gehört zu den bekanntesten NFT-Projekten. Nutzer investieren in kleine Bilder von Affen, die über die Blockchain gesichert werden. Wer sich so einen Affen kauft, der wird zu exklusiven Events und Veranstaltungen eingeladen.

Nun wurde das bekannte NFT-Projekt jedoch gehackt und etliche User haben zusammen mehrere Millionen Euro verloren. Dabei sind sie auf eine simple Betrugsmasche hereingefallen.

NFT ist der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

Betrüger hacken Discord und Instagram-Account

Was genau ist passiert? Die Betrüger haben mit unbekannten Maßnahmen den Zugriff auf den offiziellen Instagram-Account und aufs Discord von Bored Ape Yacht Club bekommen. Anschließend haben die Hacker auf den offiziellen Kanälen einen Link gepostet, über welchen man angeblich seine NFTs sichern konnte.

Doch anstatt seine NFTs zu sichern, wurden die digitalen Affen an die Betrüger übertragen. Der harmlos wirkende Link soll die ehemaligen Besitzer um rund 3 Millionen Euro ärmer gemacht haben.

Mittlerweile haben die offiziellen Entwickler auch ein Statement gepostet. Hier warnen sie alle User davor, auf irgendwelche Links zu klicken und weisen auf den Hack hin:

In einem Statement erklären die Entwickler, was genau verloren gegangen ist. Insgesamt geht es um 3 Millionen US-Dollar, das sind umgerechnet etwa 2,8 Millionen Euro:

Wir ermitteln noch. Grob geschätzt belaufen sich die Verluste durch den Betrug auf 4 Bored Apes, 6 Mutant Apes und 3 BAKC sowie verschiedene andere NFTs im Gesamtwert von ca. 3 Millionen Dollar. Wir arbeiten aktiv daran, mit den betroffenen Nutzern Kontakt aufzunehmen. (via vice.com)

NFTs spielen für Gamer mittlerweile eine große Rolle

Mittlerweile setzen viele Entwickler auf NFTs in ihren Games. So hatte ein neues MMORPG mit NFTs mehr als 40 Millionen Euro schon vor Release eingenommen. Das zeigt auch, dass Gamer bereit sind, in solche digitalen Sammelgegenstände Geld zu investieren.

Schon jetzt gibt es Spiele, in denen „Play-2-Earn“ eine große Rolle spielt: So können Leute Geld mit dem Grinden von NFTs verdienen. In ärmeren Ländern versorgen sich ganze Familien über solche Systeme.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Personen jede Menge Geld durch Betrug bei NFTs verlieren. So hatten etliche User viel Geld in virtuelle NFT-Affen investiert. Doch die ganze Aktion hatte sich als Betrug herausgestellt. Die Entwickler sollen mit den Millionen geflohen sein.

