Wer gerade AMDs beliebteste CPU kaufen will, sollte aufpassen, um nicht auf Betrüger hereinzufallen

AMDs beste und beliebteste CPU ist derzeit der Ryzen 7 9800X3D. Das hat auch Betrüger aufmerksam gemacht, welche die Nachfrage ausnutzen wollen. Jetzt warnen erste Händler vor fiesen Fälschungen, die euch nicht nur Geld kosten können.

Um was für eine CPU geht es? AMDs Ryzen 7 9800X3D gilt als derzeit schnellster und bester Prozessor auf dem Markt, wenn ihr nach einem Upgrade für euren Gaming-PC sucht. Doch die CPU ist ständig ausverkauft, was laut AMD auch an der schwachen Konkurrenz durch Intel liegt. Da ist es wenig überraschend, dass Betrüger die hohe Nachfrage ausnutzen wollen.

Das englische Magazin TomsHardware berichtet, dass derzeit etliche gefälschte AMD-Prozessoren im Umlauf sein sollen. Das betrifft die ganz neuen Prozessoren der 7000er-Reihe und hier speziell den Ryzen 7 7800X3D. Aktuell werden Händler und Käufer davor gewarnt, dass sie unbedingt die gekauften Produkte kontrollieren sollen. TomsHardware übersetzt eine chinesische Quelle in etwa:

In letzter Zeit gab es viele Fälle, in denen AMD-CPUs von Kunden geöffnet und ausgetauscht wurden. Händler, bitte seien Sie aufmerksam. Im Falle von Rücksendungen oder Fehlfunktionen muss die CPU sorgfältig geprüft werden, ob es irgendwelche Anomalien zwischen der Abdeckung und der Leiterplatte gibt, und rechtzeitig der Polizei gemeldet werden, um Verluste zu vermeiden!

Wie viele sind betroffen? Die Quelle spricht nur von „vielen Fällen“, eine konkrete Zahl von Fälschungen oder Problemen werden nicht genannt. Ebenfalls ist unbekannt, in wie vielen Ländern tatsächlich Nutzer von Fälschungen betroffen sind. Eine Knappheit des Ryzen 7 9800X3D ist jedoch weltweit zu beobachten.

Gefälschte CPUs sehen den echten Prozessoren sehr ähnlich

Was ist das Problem? Zum einen gibt es das Problem, dass die gefälschten Modelle gar nicht erst booten sollen. Das heißt, euer Rechner schaltet sich nicht an. In der Vergangenheit gab es auch schon gefälschte CPUs, wo ihr eine deutlich billigere CPU erhalten habt, welche aber zumindest den Rechner starten ließ.

Zum anderen sind die Fälschungen erstaunlich gut gemacht und nur erfahrene Nutzer und Experten erkennen die Unterschiede zum Original:

Die PCB-Nummern zwischen Original und Fälschung stimmen nicht überein. Laut dem Inspektionsbericht trägt ein echter AMD Ryzen 7 9800X3D die Kennzeichnung 22050.

Außerdem erkennt man, dass die Farbe des Chips leicht unterschiedlich ist: Der echte Prozessor hat einen blauen Farbton, das gefälschte Modell ist eher grün.

Kann man sich gegen so einen Betrug schützen? In den meisten Fällen hilft es schon, den gesunden Menschenverstand einzusetzen, wenn man online einkauft. So berichtet etwa TomsHardware, dass kurz nach dem Release des Ryzen 7 9800X3D bereits Angebote für rund 200 Euro gab – dahinter stecken jedoch Betrüger, die entweder Fälschungen, Schrott oder beides verkauften.

Solltet ihr also ein fantastisch anmutendes Angebot für einen Ryzen 7 9800X3D sehen, dann lasst am besten die Finger davon. Aktuell liegt der Marktpreis bei rund 590 Euro (via geizhals.de).

Solltet ihr dennoch aus offizieller Quelle ein gefälschtes Produkt erhalten, dann wendet euch sofort an den Verkäufer. In der Regel lassen sich solche Probleme relativ zügig lösen. Außer im Fall eines Familienvaters, der eine neue Grafikkarte für den PC seines Sohnes kaufen wollte. Denn hier dachte Amazon, dass der Vater das Fake-Produkt in den Karton gepackt hat: Gamer kauft Grafikkarte auf Amazon, bekommt Fake-Produkt – Händler verweigert Erstattung bis zur Rückgabe des „richtigen“ Artikels