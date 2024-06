Spieler bestellt sich bei Amazon in Deutschland einen Gaming-Prozessor von AMD, bekommt stattdessen ein fieses Fake-Produkt

Ein Gamer kaufte sich einen Ryzen 7 7800X3D auf Amazon. Doch stattdessen bekam er ein Fake-Produkt, welches mit dem Original nichts zu tun hat.

Die meisten gehen davon aus, wenn man direkt bei Amazon bestellt, kann grundsätzlich wenig bei einer Bestellung schiefgehen. Doch bei einem Gamer lief es jetzt anders. Ein Spieler aus Rumänien hatte beim deutschen Amazon.de einen Highend-Prozessor bestellt.

Doch im Paket lag eine billige Fake-Kopie, die der erfahrene Spieler sofort erkannte. Doch bei Amazon erkannte man den Fehler wohl nicht.

Was hat der Spieler bestellt? Der Spieler berichtet auf reddit, dass er sich offiziell einen Ryzen 7 7800X3D auf Amazon in Deutschland bestellt habe. Derzeit liegt der Preis für den AMD-Prozessor bei rund 350 Euro (via geizhals.de). Er selbst erklärte:

Letzte Woche habe ich einen Ryzen 7 7800X3D bei Amazon.de bestellt, dem Anbieter in Deutschland. Ich lebe in Rumänien und ich tat dies, weil es etwa ~100 € billiger war zu der Zeit als jeder aus meinem Land. Das Lustige ist, dass ich eigentlich in Erwägung gezogen hatte, ihn von aliexpress zu kaufen, nachdem ich kürzlich einen Beitrag in diesem Subreddit gelesen hatte, aber ich entschied mich dagegen, weil ich Angst hatte, dass es eine Fälschung sein könnte, also entschied ich mich für Amazon.

Ich bestellte eine brandneue (nicht überholt oder irgendetwas) nicht-Drittanbieter ein, so direkt von Amazon, weil der Versand in mein Land schnell sein würde, der Preis war gut (~328 Euro) und ich hörte gute Dinge über die Garantie und was nicht.