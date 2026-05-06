Der beste CS2-Spieler der Welt spielt aktuell kaum Counter-Strike, zockt lieber ein 12 Jahre altes Sammelkartenspiel und Windrose

Alle paar Wochen dominiert ZywOo mit Vitality die stärksten Teams von Counter-Strike, dabei spielt er abends viel lieber völlig andere Games.

Um wen geht es? Mathieu „ZywOo“ Herbaut (25) von Team Vitality gilt aktuell als der beste Spieler in Counter-Strike 2. Der Franzose gewann in seiner Karriere nicht nur zahlreiche Titel und Preisgelder in Höhe von über 2.000.000 Euro, sondern wurde von der Counter-Strike-Website HLTV bereits 4 Mal als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet – darunter 2025 sowie 2019, 2020 und 2023. Zudem kam er 3 weitere Male in die Top-3.

Auch 2026 ist er auf dem Weg, wieder den Titel als bester Spieler des Jahres einzuheimsen, und liegt statistisch vor anderen Spitzen-Spielern wie m0NESY, donk und seinem Teamkollegen flameZ.

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Was sagte er zu seinen Gaming-Gewohnheiten? In einem Interview (via X) im Rahmen des Blast Rivals Spring 2026 wurde ZywOo gefragt, was für Spiele er momentan spiele. Der Franzose erzählte dann, dass er Hearthstone spielt, ein 12 Jahre altes Online-Sammelkartenspiel von Blizzard.

Außerdem zocke er aktuell abends mit einem Freund 2-3 Stunden „so ein Pirtanenspiel“, bei dem es sich wohl um das im April veröffentlichte Survival-Game Windrose handelt, in dem ihr als Piraten übers Meer segelt und versucht, in PvE-Kämpfen gegen die Gefahren der Weltmeere und verschiedener Inseln zu überleben.

Spielt er gar keine Shooter? Shooter spiele er aktuell nicht so. Er schaue derzeit eher Serien um runterzukommen. Counter-Strike spiele er außerhalb des Teams wohl kaum. Er mache jeden Abend 50 Kills in Deathmatches, aber dann langweile es ihn und ansonsten spiele er in CS2 eher Surf-Maps und Ähnliches.

CS2-Profis wie ZywOo verbringen natürlich trotzdem viel Zeit in dem Taktikshooter. Der Franzose selbst soll über 20.000 in Counter-Strike haben. Zudem weiß man auch, dass etwa der ukrainische Profi Oleksandr „s1mple” Kostyljev ähnliche Zahlen aufweisen kann: Der Preis des Erfolgs bei Counter-Strike: Er investiert mehr als 23.000 Stunden und wird einer der besten Spieler der Welt