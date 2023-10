Der Preis des Erfolgs bei Counter-Strike: Er investiert mehr als 23.000 Stunden und wird der beste Spieler der Welt

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Es ist sicher keine Übertreibung festzustellen, dass Spieler auf einem so hohen Niveau ihr gesamtes Leben in eine erfolgreiche Karriere investieren. Dabei kann jedoch auch einiges schiefgehen:

Diese Zeitinvestition ist viel schwieriger zu messen und eskönnen durchaus weitere hundert oder sogar tausend Stunden dazugerechnet werden. Schließlich arbeitet der Ukrainer bereits seit 10 Jahren an seiner Profikarriere, wovon er in den letzten 7 als einer der besten Spieler bekannt ist.

Was zeigt und die Spielzeit des Profis? Die Spielzeit von s1mple zeigt die Realität von professionellen Spielern, die viel Arbeit in ihren Beruf stecken, um erfolgreich zu werden.

Oleksandr „s1mple” Kostyljev wird praktisch einstimmig als bester Spieler in der Geschichte von Counter-Strike: Global Offensive anerkannt. Neben seinem besonderen Talent wird er vor allem dafür bewundert, wie konstant er ein Niveau halten kann, das viele professionelle Spieler nur auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erreichen. Doch was kostet es, der beste Spieler der Welt zu sein?

