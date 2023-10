Fortnite: 19-Jähriger fliegt 6.500 Kilometer für 4 Mio-$-Turnier – Epic schmeißt ihn vorm Start raus und schiebt ihn ab

Der Fortnite-Profi Bucke hatte einen ganz üblen Freitag, den 13. Er war 6.500 Kilometer von Detroit aus geflogen, um an einem großen Turnier bei Fortnite in Kopenhagen teilzunehmen, aber wurde noch vorm Start des Turniers „2023 FNCS Global Championship“ gebannt und musste dann raus aus Dänemark und zurück in die USA fliegen. Er habe „Mist gebaut“, sagte er danach.

Was für ein Turnier war das?

Vom 13. bis 15. Oktober fand das Turnier „2023 FNCS Global Championship“ in Kopenhagen, Dänemark, statt.

Das Turnier ist sowas wie die Weltmeisterschaft in Fortnite und wird vor Ort ausgetragen: Die meisten FNCS-Turniere finden online statt.

Das Event war ein Duo-Turnier: Es spielten 50 Teams mit je 2 Spielern aus aller Welt gegeneinander. Der Preisgeld-Pool betrug rund 4 Millionen $.

BuckeFPS ist ein guter Freund von ihm hier, Fortnites Aushängeschild und stolzer Lambo-Besitzer Clix:

Nordamerikanisches Duo gewinnt 1 Million $ Preisgeld

Wer gewann das Turnier? Den ersten Platz und ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar teilten sich am Ende Cooper (USA) und Mero (Kanada).

Der deutsche „Cheatiin“ landete auf Platz 4 und bekam noch einen Anteil von 300.000 $.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Das waren die strahlenden Sieger des Turniers.

19-Jähriger wird vorm Turnierstart disqualifiziert und direkt in den Flieger gesetzt

Wer hatte Pech? Keinen guten Tag hatte der US-Profi und Content-Creators Logan „Bucke“ Eschenburg (19). Er ist ein etablierter Fortnite-Profi, der bislang 247.000 $ an Preisgeldern gewann – das meiste Geld kam aber, als er noch minderjährig war. 2022 und 2023 hatte er nur etwas mehr als 7.000 $ Preisgeld eingespielt (via esportsearning).

Der 19-Jährige wohnt in Detroit, war 6.500 Kilometer nach Kopenhagen geflogen und hatte fest vor, das Turnier mit seinem Partner Okis zu gewinnen. Er wurde aber, bevor es losging, disqualifiziert und von Epic Games direkt in einen Flieger gesetzt und nach Hause geschickt.

Auf Twitter scherzte er erst, er sei disqualifiziert worden, weil er beim Aufwärmen zu „schnell“ aussah, aber das Lachen verging ihm rasch.

Epic Games hatte ihn für einen Bruch der Regeln nach Paragraph 8 gebannt: Dieser Paragraph umfasst vor allem Verstöße gegen das tadellose Verhalten, das von einem Profi erwartet und gefordert wird.

Profi sagt: Er habe „Mist“ gebaut, wurde deshalb gebannt

Warum wurde er gebannt? Warum er genau gebannt wurde, ist nicht ganz klar. Ursprünglich dachte der Spieler, er sei disqualifiziert worden, weil er bei seinem PC die Einstellung auf „digital vibrance“ geändert hatte. Diese Änderung teilte er einem Mitarbeiter von Blast mit und bat darum, die verbotene Einstellung rückgängig machen zu dürfen (via Twitter). Aber offenbar lag die Disqualifikation nicht daran.

Warum er dann aber wirklich gebannt wurde, geben weder Epic Games noch der 19-jährige Profi an.

Einige nehmen an, er habe an Orten geraucht und getrunken, an denen das nicht erlaubt gewesen sei. Andere glauben, er habe sich mit einem Angestellten von Epic Games gezofft.

In jedem Fall musste Bucke sofort das Land verlassen und zurück in die USA fliegen, weil er ohne Teilnahme am Turnier nun kein gültiges Arbeitsvisum mehr hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das sagt der Profi: Auf Twitter entschuldigt er sich bei allen und sagt, er habe es vermasselt. Gerade um seinen Partner Okis tut es ihm leid.

In jedem Fall scheint er nicht anzufechten, dass der Bann korrekt ausgesprochen wurde.

In einem Twitch-Stream schaute er sich später das Auflaufen der Profis zum Turnier an und ihm wurde ganz anders, als sein Partner Okis alleine auf die Bühne kam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Auch ein 2. Team wurde disqualifiziert

Hat es sonst noch wen erwischt? Ja, Epic hat auch die Spieler Jace und Repulse gebannt, die sich für das Turnier in Kopenhagen qualifiziert hatten.

Hier kursiert eine Anschuldigung, Repulse habe seinen Account an einen bekannten Cheater verkauft: Der Cheater sei dann mit Jace losgezogen und habe ein Turnier gewonnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Doch auch hier sind die Gründe für den Bann offiziell nicht bekannt: Weder Epic Games noch die disqualifizierten Spieler teilen die Gründe mit. Die Spieler bestreiten, dass ihnen ein konkreter Banngrund genannt wurde.

Repulse scheint mit seinem Bann jedenfalls überhaupt nicht einverstanden zu sein. Er sagte, er fühle sich von Epic Games getrollt und wisse nicht, warum er disqualifiziert wurde.

Einige fordern nun Epic Games auf, die Bann-Gründe klar auszusprechen.

Auch bei der ersten großen WM bannte Fortnite damals einen Profi:

Fortnite nimmt 14-Jährigen aus WM-Match raus – Das hat er Schlimmes gemacht