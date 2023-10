Fortnite: 19-Jähriger fliegt für Turnier um halbe Welt – Hält Flasche Wodka in die Kamera, muss sofort zurück

Wie sieht Bucke das mittlerweile? Der scheint den Fehler mittlerweile ebenfalls klar bei sich selbst zu sehen. Am 16. Oktober fragte er auf Twitter: „Warum bin ich nur so verdammt blöd?“

Was für Auswirkungen hatte das? Der Partner von Bucke, Okis, mit dem er sich für das Turnier qualifiziert hatte und es spielen wollte, musste letztlich alleine antreten. Auf Twitter schrieb er: „Hab so hart gearbeitet, für nichts.“

In den Regeln von Epic Games findet sich zwar kein ausdrückliches Verbot von Alkohol und Zigaretten, aber da Bucke noch unter dem Mindestalter ist, ab dem man in den USA legal trinken kann, könnte ihm das zum Verhängnis geworden sein. Wenn Clix mit seiner Aussage recht hat, und es den Profis ausdrücklich verboten wurde, zu rauchen und zu trinken, wäre das auch ein logischer Banngrund.

Warum wurde er denn disqualifiziert? Bucke sagte lediglich, ihm wurde gesagt, er habe gegen Paragraph 8 der Regeln verstoßen. Der Paragraph 8 (Code of Conduct – „Verhaltenskodex“) verlangt von Spielern ein tadelloses Benehmen (via fortnite ).

Aber er sagte: Das ist alles, was ich dir sagen kann. Du kriegst eine E-Mail mit mehr Informationen, wenn du zurück in den USA bist.

[Er sagte zu mir:] Du musst jetzt gleich mit mir kommen. Ich sagte so: Was ist denn los? Und er sagte, wortwörtlich: Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass du von der FNCS Global Championship disqualifiziert bist. Diese Entscheidung ist endgültig und mehr kann ich dir nicht sagen.

Das sagt der US-Profi Bucke : In einem Stream auf Twitch, der dann als Clip geteilt wurde, erzählt der 19-Jährige von dem Moment, als er disqualifiziert und sofort in ein Taxi zum Flughafen gesetzt wurde:

Der 19-jährige Fortnite -Profi Bucke wollte an einem Turnier in Dänemark teilnehmen und flog dafür 6.500 Kilometer von Detroit in den USA bis nach Kopenhagen. Nun erzählt er, wie er dort von 4 Sicherheitsleuten zurückgeschickt wurde. Er hatte offenbar gegen die Regeln von Epic Games verstoßen, und das Alkohol- und Rauchverbot verletzt.

