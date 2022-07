Der bekannteste Sammler von NFT-Affen fällt auf eigene Fake-Seite herein – Verliert in 15 Minuten rund 150.000 Euro

Was denkt ihr? Hat der Sammler nach seinen Aktionen diesen Verlust verdient? Er ist auch nicht die einzige Person, die viel Geld verloren hat. In einem anderen Spiel haben Hacker eine halbe Milliarde Euro erbeutet.

Ärgerlich wurde es erst, nachdem der neue Besitzer der Domain das witzige Angebot von Franklinisbored akzeptierte – und Franklinisbored dummerweise vergaß, sein Angebot zu stornieren, das aber weiterhin aktiv war. Der neue Käufer akzeptierte das Angebot und verkaufte die NFT zurück an ihn, wobei er 98 ETH einsteckte. All das passierte innerhalb von 15 Minuten.

Was ist jetzt schiefgelaufen? Franklinisbored fragte seine Leser auf Twitter, für welche Domain er als Nächstes ein Fake-Gebot stellen solle. Er generierte daraufhin eine Adresse und gab ein Gebot von 100 ETH ab. Das sind rund 150.000 Euro. Zu seiner Überraschung kam eine andere Person hinzu und bot ihm 1,9 ETH (etwa 2600 Euro). Franklinisbored nahm das Angebot an.

Franklinisbored gibt anschließend für diese Domain ein absurd hohes Gebot an. Das wiederum ruft Twitter-Bots auf den Plan, die dann den Domainnamen inklusive Gebot an ihre Follower twittern. Das findet der Sammler wohl lustig.

Wie ärgert der Sammler die Händler? Franklinisbored denkt sich merkwürdige Ethereum Name Service (ENS)-Domains aus. Jeder User kann so eine ENS-Domain registrieren und kann auf diese Weise direkt Geld an einen Händler überweisen. Anstatt einer komplizierten Adresse müsst ihr euch nur noch einen Namen merken.

Was ist das für ein Projekt? Bored und Mutant Apes gehören zu den bekanntesten NFT-Projekten und gelten als Vorzeigeprojekt unter NFT-Spekulanten . Nutzer investieren in kleine Bilder von Affen, die über die Blockchain gesichert werden.

