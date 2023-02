Exklusiver Karten-Reveal zur Pokémon Sammelkarten-Erweiterung Karmesin & Purpur – Wir zeigen euch 5 der Karten mit neuen Designs

Im Sammelkartenspiel von Pokémon könnt ihr euch bald über neue Erweiterungen freuen, die sich rund um Karmesin und Purpur drehen. Wir von MeinMMO geben euch einen ersten exklusiven Einblick in die Preview-Karten.

Um welche Karten geht es? Eines der beliebtesten Pokémon-Artikel über Generationen hinweg sind die Sammelkarten. Diese dienen nicht nur dazu, wie ihr Name sagt, gesammelt zu werden, sondern bieten auch ein echtes Spielerlebnis für die Fans der kleinen Taschenmonster.

Nun könnt ihr euch auf neue Booster-Packs, also Erweiterungen zum Sammelkartenspiel, rund um die Hauptspiele Pokémon Karmesin und Purpur freuen, die im November 2022 für die Nintendo Switch erschienen. Dabei hatte Pokémon im Dezember angekündigt, dass sie mit der Einführung des neuen Kartensets auch ein paar Änderungen am Design vornehmen wollen (via pokemon.com).

Einen ersten exklusiven Einblick zu den neuen Sammelkarten und dem veränderten Design geben wir euch im nachfolgenden Video:

Welche Karten wird es in der Karmesin & Purpur-Serie geben?

Die Sammelkarten zu Karmesin und Purpur drehen sich um eine neue Generation von Pokémon, die in der Paldea-Region zu finden sind. Aber auch altbekannte Monster werden wieder Teil der Packs sein. So zeigt ein erster exklusiver Einblick in die Preview-Karten, welche Pokémon ihr zukünftig in den Booster-Packs finden könnt:

Trasla (Basiskarte)

70 KP

Attacke: Psychoschuss

Krilia (1. Erweiterung)

90 KP

Attacken: Magischer Schuss und Psychokinese

Guardevoir (Erweiterung 2)

310 KP

Attacke: Wunderkraft

Fähigkeit: Psycho-Umarmung

Miraidon (Basiskarte)

120 KP

Attacken: Scharfe Fänge und Blitzlaser

Koraidon (Basiskarte)

130 KP

Attacken: Klauenschlitzer und Tobende Fänge

Welche weiteren Karten es in den Erweiterungspacks geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Laut der Vorschau auf der offiziellen Pokémon-Seite, könnt ihr euch aber wohl auch über Karten von den Starter-Pokémon der Paldea-Region, Felori, Krokel und Kwaks, freuen, sowie natürlich auf neue Unterstützer- und Energie-Karten.

Übrigens: Das Sammelkartenspiel hatte im vergangenen Jahr auch eine Kooperation mit Pokémon GO, in dem Design des Mobile Games.

Wann kann man sich die Karten holen? Laut aktuellen Informationen sollen die neuen Booster-Packs zu Karmesin und Purpur ab dem 31. März 2023 verfügbar sein.

Gibt es weitere Änderungen? Mit der Veröffentlichung der Booster-Packs zu Karmesin und Purpur, wird es laut Pokémon neben einem neuen Design noch weitere Änderungen geben (via pokemon.com):

der Preis steigt von 4,99 Euro auf 5,49 Euro je Booster-Pack

3 holografische Karten je Pack

alle Karten mit der Stufe selten oder höher sind ab dann holografisch

zusätzliche Inhalte bei bestimmten Produkten, wie der Trainer-Box

Wie gefallen euch die ersten Einblicke in das neue Design der Sammelkarten zu Karmesin und Purpur? Werdet ihr euch die Booster-Packs holen? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Pokémon-Fans darüber aus.

Ihr wollte die Zeit bis zum Release der neuen Karten mit anderen Pokémon-Spielen überbrücken? Dann probiert euch doch gern als Trainer in Pokémon GO. Am letzten Februar-Wochenende findet dort die große weltweite Hoenn-Tour statt.