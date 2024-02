Pokémon-Pro wurde wegen eines Kommentars von allen Turnieren gebannt, bittet um Gnade

In der Pokémon-Turnier-Szene gibt es gerade eine Kontroverse um den Profi Alex „Len“ Soto. Der Spieler wurde nach einem Beitrag auf „X.com“ von allen Turnieren gebannt.

Um wen geht es? Alex „Len“ Soto ist Teil der spanischen Profi-Community der Pokémon-Games, aktuell Karmesin und Purpur. Der Spieler ist bekannt für Teams auf Basis des „Trick Room“-Prinzips, auf Deutsch „Bizarroraum“ und nahm erfolgreich an einigen Regionals teil.

Was ist die Situation? Bei einem seiner letzten Turniere kam es zu einem Problem: Zwei seiner Pokémon fielen durch die Kontrollen und wurden nicht zugelassen. Laut „Len“ seien diese aber im Spiel gezüchtet und gefangen worden (via X.com).

Auf die Sperre reagierte Len in Folge offenbar mit einem Post auf X, der mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. In diesem sprach er nach eigener Aussage davon, TPCI „bombardieren“ zu wollen, wenn seine Pokémon erneut ausgeschlossen werden würden.

Die Reaktion darauf war ein permanenter Bann für alle Turniere. Nun reagierte Len mit einem Statement dazu und betont, es habe sich dabei um ein „Meme“ gehandelt.

Wie reagiert der Profi auf den Bann?

Das sagt Len zur Situation: In einem langen Beitrag auf X.com meldete sich der Profi. Ihm sei mitgeteilt worden, dass er dauerhaft von offiziellen Wettbewerben ausgeschlossen sei, aufgrund von „Online-Bedrohungen“.

„Wenn man die letzten Tweets betrachtet, die ich gepostet habe, gehe ich davon aus, dass sie sich auf den Tweet beziehen, in dem ich sagte, dass ich TPCI bombardieren würde, wenn meine Pokémon wieder gesperrt würden“, räumt er ein.

Er betont aber, dass es ihm leidtäte, wenn das jemand wörtlich interpretiert hätte: „Es handelt sich um ein ziemlich verbreitetes spanisches ‘Meme’, das nichts anderes bezweckt, als sich über eine unmögliche Situation lustig zu machen, und ich habe den Tweet auch mit mehreren Rechtschreibfehlern geschrieben, um ihn noch absurder zu machen“, so „Len“. Er würde aber verstehen, dass es aufgrund von Sprachbarrieren falsch interpretiert werden könne, wenn man außerhalb von Spanien sei.

Außerdem erklärt er: „Ich weiß, dass der Tweet nicht korrekt war und dass ich mich als professioneller Spieler vorbildlich hätte verhalten sollen.“ Nun bittet er darum, wieder zugelassen zu werden. Er würde seit 2016 an den Wettbewerben teilnehmen und dazu beigetragen, die Community zu vergrößern. Er sei „erschüttert“, denn er habe gerade erst seinen Job gekündigt, um sich auf die eSport-Karriere zu konzentrieren, Content zum Spiel zu kreieren und dem eSport-Club „ESPORTMANÍACOS“ beizutreten.

Dadurch sei nicht nur sein Hobby, sondern sein Beruf gefährdet: „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Situation zu beheben, damit ich weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen kann, denn das ist es, was mich glücklich macht“, so Len: „Ich hoffe, dass ich mich so gut wie möglich ausgedrückt habe, und ich entschuldige mich aufrichtig bei der Pokémon Company und allen anderen, die sich möglicherweise beleidigt gefühlt haben.“

Wie geht es weiter? Das ist noch offen, nach aktuellem Stand steht die Sperre fest. Ob es hier nochmal zu einer Änderung kommt, bleibt abzuwarten.

In den Reaktionen gibt es nach aktuellem Stand viel Unterstützung für „Len“: Einige werten das als Ausrutscher eines jungen Spielers, der nicht zur Folge haben sollte, dass die ganze Karriere dahin ist.

Allerdings gibt es auch eine Gegenseite, die betont, dass man mit Themen wie Bombendrohung keine Scherze mache. Gerade in Folge der ursprünglichen Situation um die nicht zugelassenen Pokémon betrachten manche dies als kritisch, da sie es als Cheat-Versuch betrachten.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Thema weiterentwickelt. Was haltet ihr von der Situation? Erzählt es uns in den Kommentaren.

