In Pokémon GO läuft jeden Tag um 12 Uhr ein Mini-Event – Was passiert da?

In Pokémon GO findet jeden Tag zur Mittagszeit ein Mini-Event statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um welches Event es dabei geht und welches Monster ihr euch darüber holen könnt.

Um welches Event geht es? Seit ein paar Tagen berichten Trainer darüber, dass sie in der Mittagszeit für kurze Zeit auf eine Reihe von Spawns eines besonderen Monsters treffen können. Doch offiziell angekündigt wurde dazu von den Entwicklern nichts. Was ist das also für ein Mini-Event, das die Trainer überrascht? Wir erklären es euch.

Tägliches Mini-Event mit Absol

Was passiert in der Mittagszeit genau? Pünktlich um 12:00 Uhr Ortszeit startet seit ein paar Tagen ein Mini-Event. Denn genau dann taucht täglich überall in der Wildnis das Unlicht-Pokémon Absol auf. Doch das scheint keinesfalls ein Spielfehler zu sein, denn auch in der “Heute”-Ansicht des Spiels wird es in dieser Zeit unter dem Namen “A Grit Omen”, in Deutsch “Ein desaströses Omen?”, angezeigt.

Dennoch sind viele Spieler wegen des Events verwundert. So auch der reddit-User VSenecal5528, der auf reddit ein Bild des Events postet und schreibt (via reddit.com): “Weiß jemand, was das sein sollte? Es erschien für etwa eine Minute und war dann vorbei.”

Wie lange findet man die Spawns? Zum Fangen der Spawns habt ihr nicht viel Zeit, denn die Spawns sind nur 5 Minuten aktiv und verschwinden somit um 12:05 Uhr bereits wieder. Euer Glück könnt ihr dann erst am nächsten Tag wieder versuchen.

Was hat das Event zu bedeuten? Normalerweise kündigt Niantic die Events in Pokémon GO vorab in den sozialen Netzwerken oder ihren Blog an. Das ist bei dem Event rund um Absol jedoch nicht passiert, was zu viel Verwunderung bei den Trainern geführt hat.

Da am Wochenende die große weltweite Hoenn-Tour startet, ist jedoch davon auszugehen, dass das Absol-Event damit im Zusammenhang steht. Denn das Unlicht-Pokémon könnte als Vorbote auf die bevorstehenden Proto-Raids mit Proto-Groudon und Proto-Kyogre verstanden werden.

Das Pokémon aus der 3. Generation ist laut seiner Beschreibung nämlich für gewöhnlich relativ scheu, kann aber mithilfe seines Horns Veränderungen in seiner Umgebung, also in der Luft und im Wasser, wahrnehmen und so Naturkatastrophen voraussehen. In diesem Fall versucht es andere davor zu warnen (via pokewiki.de).

Wie lange läuft das Event noch? Wie lange ihr noch auf Absol treffen könnt, ist derzeit nicht bekannt. Da das Mini-Event aber wohl als kleiner Vorgeschmack auf die Hoenn-Tour am Wochenende zu verstehen ist, gehen wir davon aus, dass ihr noch bis zum Freitag, den 24. Februar, Zeit haben werdet, das Unlicht-Pokémon zu fangen.

Sollte man das Mini-Event mit Absol nutzen?

Ist das Pokémon stark? Das Unlicht-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Es kann zwar von einem soliden Angriffswert profitieren, schafft es damit aber nicht unter die besten Angreifer in Pokémon GO. Und auch in der GO-Kampfliga ist Absol eher weniger interessant.

Allerdings könnt ihr bei Absol eine Mega-Entwicklung auslösen, die stärker ist als Absol selbst. Diese kann sich in Raids als starker Unlicht-Angreifer sehen lassen.

Gibt es Absol als Shiny? Ja, ihr könnt Absol mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form finden. Ihr erkennt es an seinem orangeroten Horn.

Absol normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich das Event? Wer in der Mittagszeit die Möglichkeit hat, Absol zu jagen, der sollte diese Chance wegen seiner Mega-Entwicklung nutzen. Auf diese Weise könnt ihr außerdem XL-Bonbons farmen, um es entsprechend hochzuleveln. Und auch Shiny-Jäger kommen auf ihre Kosten. Bedenkt jedoch, dass ihr zum Fangen nicht viel Zeit habt.

Wie gefällt euch das Mini-Event mit Absol? Habt ihr in der Mittagszeit bereits welche fangen können? Oder interessiert euch das Unlicht-Pokémon eher weniger? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

