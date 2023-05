Umfrage zeigt: Pokémon GO sorgt für Bewegung, ihr lauft richtig viel

In Pokémon GO ist Bewegung ein zentrales Thema, weshalb wir von euch wissen wollten, wie viele Kilometer ihr jede Woche lauft. Das überraschende Ergebnis unserer Umfrage haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Umfrage geht es? Die Grundidee von Pokémon GO ist, dass Trainer nach draußen gehen, ihre Gegend erkunden und Kontakte mit anderen Spielern schließen. Dabei spielt die Bewegung eine ganz entscheidende Rolle, die im Spiel auch belohnt wird.

Wir wollten deshalb von euch wissen, wie viele Kilometer ihr jede Woche lauft. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr abgestimmt habt.

So viele Kilometer legt ihr pro Woche zurück

So habt ihr euch entschieden: Für viele Spieler ist die Bewegung in Pokémon GO sehr wichtig, um sich nicht nur das eine oder andere Pokémon zu sichern, sondern auch die wöchentliche Belohnung abzustauben. Wir wollten deshalb in unserer Umfrage wissen “Wie viele Kilometer lauft ihr pro Woche in Pokémon GO?”.

Bis jetzt (Stand 28.05.2023 um 19:00 Uhr) haben insgesamt 2.048 Leserinnen und Leser an unserer Befragung teilgenommen. Folgendermaßen habt ihr dabei abgestimmt:

32 % (656 Teilnehmer) stimmten für 25-49 km

29 % (585 Teilnehmer) stimmten für 50-100 km

11 % (216 Teilnehmer) stimmten für 20-24 km

7 % (144 Teilnehmer) stimmten für mehr als 100 km

6 % (128 Teilnehmer) stimmten für 15-19 km

6 % (122 Teilnehmer) stimmten für 5-9 km

5 % (110 Teilnehmer) stimmten für 10-14 km

2 % (46 Teilnehmer) stimmten für weniger als 1 km

2 % (41 Teilnehmer) stimmten für 1-4 km

Was bedeutet das Ergebnis? Anhand eurer vergebenen Stimmen zeigt sich, dass für viele die Bewegung eine wichtige Rolle spielt. So legen insgesamt etwa 36 % der Teilnehmer jede Woche 50 km oder mehr zurück. 7 % von ihnen laufen sogar über 100 km. Ein weiteres knappes Drittel, 32 % der Trainer, erreicht pro Woche außerdem zwischen 25 und 49 km.

Doch es gibt offensichtlich auch ein paar wenige Couch-Potatos in unserer MeinMMO-Community. Demnach legen 4 % von euch gerade einmal 4 km oder sogar weniger pro Woche zurück und erhalten damit nicht einmal die erste Belohnungsstufe des Abenteuer-Sync. Die übrigen 28 % (576 Teilnehmer) von euch bewegen sich immerhin im Rahmen von 5 bis 24 gelaufenen Kilometern.

Dass sich die Bewegung in Pokémon GO nicht nur wegen der Belohnungen auszahlen kann, zeigt ein Trainer, der dadurch einen beachtlichen Meilenstein erreicht hat:

Mehr zum Thema Trainer nimmt mit Pokémon GO 15 Kilo ab und verrät uns, wie das geht von Franzi Korittke

Trainer verraten, wie sie das machen

Wie schaffen Trainer so viel? Neben der Abstimmung selbst haben uns auch einige Trainer mitgeteilt, wie sie diese Leistungen jede Woche schaffen. Die meisten von ihnen würden diese Strecken nämlich ohnehin laufen, da sie durch ihre Arbeit, Hobbys oder Haustiere darauf angewiesen sind. So erklären sie unter unserer Umfrage auf MeinMMO sowie auf unserer Facebook-Seite unter anderem folgendes:

Xpiya: “Bei mir matched es halt mit dem Sport. 30-40km joggen/Woche … dazu gehe ich allgemein alles, was möglich ist zu Fuß. Ich komme schon immer so an die echten 100km… aber das sind zu 90% km die ich auch ohne PoGo zurück legen würde.”

Benjamin E.: “In der Zeit, wo ich fast immer samstags arbeiten muss, sind 100 Kilometer pro Woche easy drin. Bin Gärtner und arbeite in der Saison Frühling, Frühsommer und Herbst viel am Wochenende.”

Manche von euch schummeln

GPS-Drift: Auch wenn man anhand der Ergebnisse und Kommentare sehen kann, dass sich die Mehrheit der Spieler verhältnismäßig viel bewegt, gibt es jedoch auch den einen oder anderen Trainer, der dabei schummelt.

So wird von Spielern darauf hingewiesen, dass sie sich den GPS-Drift im Spiel zu nutze machen. Bei diesem kommt es bei schlechtem GPS-Empfang, beispielsweise in bestimmten Gebäuden, zu einem Problem bei der richtigen Erfassung eurer GPS-Verbindung.

Ist euer Spiel währenddessen aktiv, dann läuft euer Avatar wild auf der Karte hin und her. Pokémon GO kann dies teilweise nicht von euren normalen Bewegungen unterscheiden und registriert somit die zurückgelegten Kilometer. Und das kann sich richtig lohnen, wie uns Trainer in den Kommentaren auf MeinMMO bestätigen:

artigjkeitsbaer: “Ich laufe nicht viel, lass das Handy mit schlechten Empfang laufen, da kommen je nach GPS-Empfang zwischen 50-180 Kilometer zusammen.

Glubena: “Echte Kilometer wahrscheinlich so 10. Mit Drift liege ich je nach Wetterlage und Office-Zeit so zwischen 70 und 350.”

Doch das ganze kann auch zu Problemen führen, wie sich in den sozialen Netzwerken immer wieder zeigt. So berichten Trainer immer wieder von unfreiwilligen GPS-Drifts, die dann zu Problemen beim Fangen führen können. So verlor ein Trainer auf diese Weise 3 Shinys.

Handyschaukel: Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit die Abenteuer-Sync-Funktion in Pokémon GO auszutricksen: Handyschaukeln. Bei diesen handelt es sich um spezielle Gadgets, in denen man sein Handy einspannen kann. Aktiviert man das Gerät, dann schaukelt es euer Smartphone hin und her.

Diese Bewegung simuliert somit die natürliche Bewegung in eurer Hosentasche, weshalb die externen Fitness-Apps, wie Google Fit, diese auch als solche registrieren. Da Pokémon GO zur Erfassung der Kilometer bei inaktiven Spiel auf die Daten dieser Apps zugreift, wird euch die zurückgelegte Strecke auch im Spiel gutgeschrieben.

Auch Erwin K. nutzt dieses Gadget und brütet damit sogar Eier aus, wie er uns in den Kommentaren auf unserer Facebook-Seite verrät: “Handyschaukel macht Kilometer und kann Eier ausbrüten, nie wieder Brutmaschinen kaufen.”

Schummelt ihr auch, um eure wöchentlichen Ziele zu erreichen und Eier auszubrüten? Wenn ja, wie stellt ihr das an? Oder gehört ihr zu den Trainern, die ihre Kilometer auf ehrliche Weise erlaufen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO könnt ihr euch jetzt den Meisterball sichern. Wir zeigen, wie ihr ihn bekommt.