Pokémon GO: Wie viele Kilometer lauft ihr pro Woche?

In Pokémon GO dreht sich alles um das Erkunden der Umgebung und das damit verbundene Bewegen. Wir von MeinMMO wollen deshalb von euch wissen, wie viele Kilometer ihr pro Woche zurücklegt.

Was spielen Kilometer in Pokémon GO für eine Rolle? Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen setzt Pokémon GO auf das Thema Bewegung. Wer also die kleinen Taschenmonster fangen, Raids absolvieren und Eier ausbrüten möchte, der muss nach draußen gehen.

So betonen die Entwickler immer wieder, dass sie auf diese Weise Spieler vor Ort zusammenbringen wollen und Trainer so ihre Umgebung erkunden sollen. Und nicht nur das: Ein Trainer hat mit Hilfe des Spiels sogar 15 Kilo abgenommen.

Wer sich viel bewegt, kann sich darüber hinaus auch noch über die eine oder andere Belohnung freuen. Wir wollen deshalb nachfolgend von euch wissen, wie viele Kilometer ihr pro Woche in Pokémon GO zurücklegt.

Wie viel lauft ihr in Pokémon GO?

Bei vielen Trainern von Pokémon GO ist das Laufen ein zentrales Thema. Viele wollen dadurch nämlich nicht nur nach neuen Monstern Ausschau halten oder ihre Eier ausbrüten, sondern versuchen sich die wöchentliche Belohnung zu sichern. Dafür legen manche Spieler teilweise innerhalb von 7 Tagen 50 Kilometer oder sogar mehr zurück.

Verratet uns doch gern anonym in unserer Umfrage, wie viele Kilometer ihr pro Woche in Pokémon GO lauft:

Wo kann man die zurückgelegten Kilometer sehen? Wie viele Kilometer ihr in den letzten Tagen zurückgelegt habt, könnt ihr im Spiel sehen. Klickt dazu auf euren Avatar und scrollt im Tab “DU” nach unten. Unterhalb eurer Statistik steht dann der Satz “Du bist diese Woche X km gelaufen!” gefolgt von einer Himmihbeeren-Grafik. Habt ihr eine der Belohnungsstufen erreicht, wird die graue Beere durch einen grünen, runden Kreis mit Haken ersetzt.

Wie werden die Kilometer ermittelt? Wenn ihr Pokémon GO spielt und euch bewegt, ermittelt das Spiel euren Standort und kann so die zurückgelegte Strecke messen. Aber auch ohne aktiv zu spielen, können die gelaufenen Kilometer registriert werden, sofern ihr die Funktion “Abenteuer-Sync” aktiviert habt.

Diese nutzt mit eurer Erlaubnis die Daten von Fitness-Apps wie Google-Fit, die wiederum bei entsprechenden Bewegungen eures Smartphones Schritte registrieren. Auf diese Weise ist es euch grundsätzlich möglich, auch mit geschlossenem Spiel Kilometer zu sammeln. Allerdings berichten Trainer in den sozialen Netzwerken hierbei immer wieder von Problemen (via reddit.com). So werden dabei nicht immer alle Daten korrekt ermittelt.

Warum lohnt sich das Laufen in Pokémon GO?

Ausbrüten von Eiern: Wenn ihr euch die Pokémon aus euren Eiern sichern wollt, dann kommt ihr nicht drumherum euch zu bewegen. Diese schlüpfen nur dann, wenn ihr sie in eine Brutmaschine packt und damit eine Gewisse Strecke zurücklegt. Das kann vor allem für Pokémon interessant sein, die es auf anderen Wegen nicht zu fangen gibt, wie dies aktuell mit Ignivor der Fall ist.

Mehr zum Thema In Pokémon GO ist Ignivor extrem selten – Konntet ihr eines ausbrüten? von Max Handwerk

Besondere Belohnungen: Wer sich in Pokémon GO viel bewegt, kann aber nicht nur auf jede Menge wilde Monster treffen und seine Eier zum Schlüpfen bringen, sondern hat auch die Möglichkeit auf eine besondere Belohnung.

So ermittelt Niantic jede Woche, wie viele Kilometer ihr in den vergangenen Tagen zurückgelegt habt. Seid ihr 5 Kilometer oder sogar mehr gelaufen, dann könnt ihr euch über die sogenannte Abenteuer-Sync-Belohnung freuen.

Immer montags um 09:00 Uhr Ortszeit wird diese ausgeschüttet. Je nach zurückgelegter Strecke erhaltet ihr dafür Bälle und Sternenstaub. Ab 25 km könnt ihr euch sogar über spezielle 5- und 10-km-Eier freuen.

Ein Trainer hat in diesem Zusammenhang sogar eine geheime Belohnung entdeckt.

Fortschritt mit dem Kumpel-Pokémon: Und auch für den Status eures Kumpels kann sich das regelmäßige Laufen lohnen. Bei diesem könnt ihr nicht nur durch das Fotografieren, Füttern oder Spielen mit eurem Kumpel Herzen verdienen, die das Freundschaftslevel steigen lassen, sondern ihr könnt auch gemeinsam eure Umgebung erkunden.

So erhaltet ihr für alle 2 Kilometer, die ihr an einem Tag gemeinsam zurücklegt, ein Herz. Und auch für einen Ort, den ihr im Beisein eures Kumpels zum ersten Mal besucht, verdient ihr euch ein weiteres Herz. Auf diesem Weg könnt ihr schnell beste Kumpel werden, was euch besonders im Kampf einen Vorteil bringen kann.

Darüber hinaus können eure Kumpel-Pokémon beim Spazierengehen wertvolle Bonbons sammeln, die ihr später zum Entwickeln oder für Power-Ups brauchen könnt. Wie viele Kilometer ihr dafür zurücklegen müsst, ist je nach Monster unterschiedlich und variiert zwischen 1 km und 20 km. Durch die Gabe von einem Knursp könnt ihr die Strecke zeitweise halbieren.

Was motiviert euch in Pokémon GO zu laufen? Gehört ihr auch zu den Spielern, die jede Woche unzählige Kilometer zurücklegen? Oder seid ihr eher eine Couch-Potato und versucht so viel wie möglich von zu Hause aus zu spielen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO gibt es jetzt den Meisterball. Wir zeigen euch, für welche Monster sich der neue Ball lohnt.