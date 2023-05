Pokémon GO bringt zu Pfingsten ein heiß erwartetes 34-Stunden-Event zu Crypto-Mewtu – Trainer sind stinksauer

Bei Pokémon GO gab’s am Pfingstwochenende, von Samstag um 10 Uhr bis Sonntag um 20 Uhr ein heiß erwartetes Event. Spieler konnten Crypto-Mewto in Crypto-Raids finden. Es sollte die größte Herausforderung in Pokémon GO bisher werden. Aber am Pfingstmontag ist die Enttäuschung bei einigen Trainern doch groß.

Was war das für ein Event?

Wir haben auf MeinMMO mehrfach darüber berichtet. Am Pfingst-Wochenende stand der Release von Shiny Crypto-Mewto bevor. Das Event ging nur 34 Stunden vom 27. Mai um 10 Uhr bis zum 28. Mai um 20 Uhr.

Es war das erste Mal, dass Spieler die Möglichkeit hatten, ein Shiny Crypto-Mewtu zu finden. Ein Crypto-Mewtu gehört zu den besten Angreifern in Pokémon.

Die Entwickler sagten: Es sei die „größte Herausforderung, die es im Spiel bisher gab.“

Bug vermasselt einigen Trainern den Fang

Wie waren jetzt die Reaktionen? Wie Dotesports berichtet, gab es in den sozialen Medien einige Aufregung und Enttäuschung um das Event. Denn ein Bug hinderte Spieler daran, ein Crypto-Mewtu zu fangen.

In einigen Fällen kam es dazu, dass die HP von Mewtu bei 1 HP stehen blieb und sich um keinen Millimeter bewegten, bis der Timer auslief. Spieler wurden aus Raids geworfen, so als hätten sie versagt, und hatten keine andere Wahl, als es erneut zu versuchen.

Niantic räumte das Problem am 28. Mai ein und empfahl die App neu zu starten. Es heißt, man habe „verschiedene Berichte“ dieser Art bekommen.

Viele Probleme drücken gerade auf die Stimmung bei Pokémon GO

Wie ist die allgemeine Stimmung? Abseits von technischen Problemen bei den Crypto-Raids, kommen aktuelle Probleme bei Pokémon GO, gerade auf dem Land, die viele Spieler stören und zum Aufgeben treiben.

Am 19. Mai haben wir auf MeinMMO darüber berichtet, dass Niantic auf den Dauer-Frust der Spieler einging, aber damit alles nur noch schlimmer machte. Wir haben zudem darüber berichten müssen, dass sich die größte Community zu Pokémon GO nach 7 Jahren aufgelöst hat.

Auf reddit mehrt sich der Frust über die Entscheidung der letzten Wochen:

Die Stimmung bei Pokémon Go hat sich in den letzten Tagen deutlich verschlechtert, daran konnte offenbar auch das große Event zu Crypto-Mewtu nichts ändern:

