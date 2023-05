So negativ sind die Änderungen für Spieler von Pokémon GO auf dem Land – Spieler wie ich

In Pokémon GO wurden in den letzten Monaten immer wieder Änderungen rund um die beliebten Raids vorgenommen, ganz zum Leidwesen von Trainern auf dem Land. Auch unsere MeinMMO-Autorin Franzi ist davon maximal genervt und erklärt euch warum.

Um welche Änderungen geht es? Nachdem Pokémon GO während der Coronapandemie verschiedene Boni eingeführt hatte, die das Spielen von zu Hause aus vereinfacht haben, wurden diese in den vergangenen Monaten systematisch zurückgenommen.

So fielen im April die beliebten Fern-Raid-Pässe dem Korrekturstift vom Niantic zum Opfer. Mit diesen speziellen Pässen war es Trainern bislang möglich, auch in anderen Teilen der Welt an Raids teilzunehmen, indem man sich einladen ließ.

Nun wurden die Fern-Raids beschränkt und die dazugehörigen Pässe teurer gemacht.

Stattdessen setzen die Entwickler nun eher auf Raids vor Ort, wie bei den aktuellen Crypto-Raids mit Mewtu. Und diese Entscheidung hat negative Folgen für viele Trainer, so auch für mich. Welche das sind und wieso mich die Situation so nervt, erkläre ich euch hier.

4 negative Folgen der Raid-Änderungen, die mich richtig nerven

In der Community von Pokémon GO haben die jüngsten Raid-Änderungen für eine große Protestwelle unter dem #HearUsNiantic gesorgt. Trainer haben reihenweise die dazugehörige Petition unterschrieben und es folgte ein offener Brief an die Entwickler. Dennoch war an der Entscheidung nichts zu machen und Niantic setzt nun immer stärker auf das Spielen vor Ort.

Doch vor allem für Trainer in ländlichen Gegenden hat das eine Reihe von Einschränkungen zur Folge. Auch ich wohne in einer Kleinstadt auf dem Land. Und obwohl wir uns über die Menge von PokéStops und Arenen hier wohl eher nicht beschweren können, sind auch in unserer Gegend die Auswirkung der Raid-Änderungen inzwischen spürbar.

1. Mangelnde Teilnahme per Fern-Raid

Dass die Änderungen an den Fern-Raids vielen Spielern nicht gefallen, merkt man nicht nur anhand der Protestwelle in den sozialen Netzwerken. Ich spüre die ersten Auswirkungen auch bereits beim Absolvieren von Raids. In den letzten Jahren hat sich durch die Fern-Raids nämlich eine Art globale Community gebildet.

Ich habe also weltweite Kontakte mit anderen Pokémon GO-Trainern geknüpft, mit denen ich gemeinsam an Raids teilgenommen habe. Wollte ich vor Ort einen Raid spielen, dann war es schon fast eine Routine, diese Leute einzuladen. Und ich konnte mir sicher sein, dass einige von ihnen dabei sein werden.

Umgekehrt habe ich ebenfalls zahlreiche Einladungen zu Raids ins Ausland erhalten und mich entsprechend revanchiert.

Seit den Änderungen ist hier aber ein deutlicher Rückgang zu spüren. Auch wenn ich meine Trainer-Freunde immer noch einlade, nehmen doch inzwischen deutlich weniger von ihnen an den Raids teil. Und auch ich nehme mich mit meiner Teilnahme an Fern-Raids mittlerweile zurück – sie sind mir einfach zu teuer. Und das nervt besonders dann, wenn man einen bestimmten Raid-Boss unbedingt haben möchte.

Während ich also vor einem Jahr auch gelegentlich an uninteressanteren Raids teilgenommen habe, nur um einem anderen Trainer zu helfen, dieses Monster endlich als Shiny zu bekommen, überlege ich inzwischen doch sehr genau, für welche Raids ich meine Pässe investiere. Und meinen Freunden geht es genauso.

2. Fehlende aktive Community vor Ort

Neben der Problematik mit der mangelnden Teilnahme durch Fern-Raids, fehlt besonders hier in der ländlichen Gegend auch immer wieder eine aktive lokale Community. So haben vor allem Spieler, die noch kein so hohes Trainer-Level haben, bei schwereren Raids häufig das Nachsehen. Und auch ich muss immer wieder feststellen, dass wir bei einem Großteil der Raids vor Ort gerade einmal zu zweit oder dritt sind.

Da mein Mann und ich bereits ein höheres Trainer-Level besitzen und auch über die entsprechenden Monster verfügen, ist das in den meisten Raids für uns also eher ein kleineres Problem, weil wir die Kämpfe in der Regel trotzdem schaffen, dann eben nur etwas langsamer.

Bei schwereren Raids fehlt es aber auch uns an Unterstützung vor Ort, was mitunter dazu führt, dass man den Raid dann einfach nicht macht oder eben doch auf Hilfe per Fern-Raid hoffen muss. Das ist sehr ärgerlich, wenn man es beispielsweise auf ein bestimmtes Shiny abgesehen hat.

Andere Trainer, die noch nicht so weit im Level sind, machen sich aus meiner Sicht dadurch wiederum extrem von den wenigen lokalen Spielern abhängig, um sich bestimmte Raid-Bosse überhaupt sichern zu können.

3. Fahrten in andere Städte

Da es in der lokalen Community nicht mehr überall genügend aktive Spieler gibt, die bei Raids unterstützen können, bleibt für viele nur die Fahrt in andere Orte. Vor allem bei den Top-Raids sowie bei den neuen Crypto-Raids bleibt kaum eine andere Wahl, wenn man sich die Monster sichern will.

Um die Trainer lokal wieder mehr zusammenzubringen, hat Niantic diese Raids nämlich so konzipiert, dass man ausschließlich vor Ort teilnehmen kann. Hinzu kommt, dass sie mitunter so schwer sind, dass man sie in einer kleinen Gruppe aus 2 bis 3 Spielern nicht unbedingt schafft.

So werde auch ich an diesem Wochenende extra in andere Städte fahren, um mir Crypto-Mewtu zu holen, in der Hoffnung, ein starkes oder schillerndes Exemplar zu ergattern. Immerhin gehört Mewtu zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Doch das lohnt sich auch nur dann, wenn man vor Ort gleich mehrere solcher Raids absolviert oder das Spiel zumindest mit anderen Erledigungen verbinden kann.

4. Absprachen vor Ort

Ein weiteres Problem, was Niantic mit den Raid-Änderungen meiner Ansicht nach verstärkt hat, ist die Kommunikation. Auch wenn es mit Campfire inzwischen eine eigenständige App gibt, über die man mit anderen Trainern chatten kann oder anzeigt, dass man einen bestimmten Raid machen will, wird diese meiner Erfahrung nach noch nicht sonderlich gut von der Community genutzt.

Das macht es aber besonders für Trainer schwierig, die aufgrund einer fehlenden lokalen Community zeitweise in anderen Städten spielen müssen. Häufig ist man dort nicht sonderlich gut mit anderen Trainern vernetzt, weshalb es hier aus meiner Sicht einer entsprechenden Schnittstelle bedarf.

Besonders die kurzfristige Organisation von Raids empfinde ich dabei als schwierig.

So werden mit Ausnahme der Top-Raids die meisten anderen Raids frühestens 60 Minuten vorab angekündigt. Wer dann nicht gut vernetzt ist, einen langen Fahrtweg hat oder sogar öffentliche Verkehrsmittel nutzen muss, kann unter Umständen zeitliche Probleme bekommen. Das kann letztlich dazu führen, dass man den Raid nicht machen kann, weil man es einfach organisatorisch nicht rechtzeitig schafft, was sehr ärgerlich sein kann.

Mein Fazit zu den Raid-Änderungen

Spiele ich weiterhin gern? Ja, auch wenn die Raid-Änderungen aus meiner Sicht deutliche Auswirkungen auf Pokémon GO haben und vor allem Trainern in den ländlichen Gegenden das Spielen dadurch erschwert wurde, bin ich täglich aktiv. Allerdings spiele ich insgesamt jetzt weniger Raids, weil mir die lokale Community fehlt und die Fern-Raids im Vergleich für mich zu teuer sind.

Bessere Anreize: Ich finde, es ist grundsätzlich keine schlechte Idee, dass Niantic versucht, die lokalen Communitys wieder stärker zusammenzubringen. Insbesondere die Einführung neuer Raid-Formate, wie die Crypto-Raids, sind eine gelungene Abwechslung und motivieren zum Spielen.

Allerdings fehlen mir hierbei die richtigen Anreize, dass sich auch wieder mehr aktive Spieler vor Ort finden. Statt die Fern-Raids zu verschlechtern, hätte ich mir hier eher bessere Belohnungen gewünscht, für die Trainer, die nach draußen gehen und vor Ort spielen.

Auch wenn das gemeinsame Spielen vor Ort vor der Pandemie super funktioniert hat, hat sich die Community in den letzten Jahren verändert. Die Fern-Raids haben uns neue Möglichkeiten gegeben, die für viele Spieler nun nicht mehr wegzudenken sind.

Besonders für Trainer, die keine Community vor Ort haben oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht so mobil sind, sind diese weiterhin wichtig. Um auch diese Spieler nicht aus dem Spiel auszuschließen, sollten die Fern-Raids, wie in den letzen Jahren, uneingeschränkt ein wichtiger Bestandteil von Pokémon GO sein.

Wie sind eure Erfahrungen mit den Raid-Änderungen? Habt ihr auch nur wenige aktive Spieler vor Ort? Fahrt ihr in andere Städte, um euch starke Raid-Bosse zu sichern? Oder könnt ihr euch über fehlende Unterstützung nicht beschweren? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

