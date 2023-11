Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Ferkuli und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 28.11.2023, die Rampenlicht-Stunde mit Ferkuli. Wir zeigen euch alles zu Shiny, Boni und Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Dienstag ist bei Pokémon GO der Tag, an dem immer eine Rampenlicht-Stunde läuft. Abends ist das Event für 60 Minuten aktiv und stellt ein von Niantic ausgewähltes Pokémon zusammen mit einem Bonus in den Fokus. Jede Woche ändert sich die Kombination aus Monster und Bonus.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde trefft ihr auf das Pokémon Ferkuli aus der neunten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Normal und kann sich zu Fragrunz weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 28. November – Start, Shiny und Boni

Wann geht es los? Wie immer beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Das Event läuft dann für eine Stunde und gegen 19:00 Uhr sollte sich dann alles wieder normalisieren.

Welche Boni gibt es? Ihr werdet in der Event-Zeit das Pokémon Ferkuli deutlich häufiger in der Wildnis finden. Nahezu an jeder Ecke wird es euch begegnen.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Heute läuft die letzte Rampenlicht-Stunde im November. Welche Pokémon bisher dort auftraten, seht ihr hier:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2023 und ihre Boni von Patrick Freese

Kann man Shiny Ferkuli fangen? Ja, die schillernde Version von Ferkuli ist bereits im Spiel aktiv und kann von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen darauf zu Rampenlicht-Stunden nicht erhöht werden. Ihr braucht also viel Glück, wenn ihr der schillernden Version von Ferkuli begegnen wollt.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Leider sind Ferkuli und dessen Weiterentwicklung Fragrunz nicht als Kämpfer geeignet. Eher dafür, um euren PokéDex oder eure Sammlung zu füllen. Praktisch ist die Rampenlicht-Stunde heute dafür, wenn ihr schnell Erfahrungspunkte verdienen wollt, denn es wird viele Pokémon zum Fangen in der Wildnis geben.

Ein Leak zeigt 23 neue Pokémon und auf eins warten Trainer schon seit Jahren